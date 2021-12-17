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義男扮婦科醫師！騙女「視訊露私處」　假裝線上治療400人受害

▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲義大利男子扮婦科醫師，假裝看診騙女性露私處，竟有400女性受害。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

義大利警方近期接獲多名女性報案，指控被一名40歲男子欺騙，對方偽裝成婦科醫師，透過話術欺騙受害者接受私處看診。警方17日前往該男子的住處進行搜索，查扣了多支手機與記憶卡，詳細案情仍待進一步釐清。

根據The Local Italy報導，義大利巴里市（Bari）警方近期接獲多名女性報案，指控一名40歲男性假冒婦科醫師，欺騙受害者罹患「多種陰道感染」，藉此說服受害者接受私處看診。

其中一名受害女子供稱，男子說服她接受線上婦科檢查後，就在視訊中要求她露出私處，藉此判斷診斷結果是否正確。另一名受害者則說，「他打電話來自稱是醫生，能詳細說出我的生日和出生地點，還問我最近是否做過婦科檢查」。

警方17日前往男子的住處進行搜索，查扣了多支手機與記憶卡，調查後發現全義大利至少有400人受害，受害者遍及拉齊奧（Lazio）、倫巴底大區（Lombardia）和卡拉布里亞（Calabria）等地。

警方指出，由於嫌犯鎖定的受害者，都在診所接受過抹片檢查，是否有同夥或資訊外洩，相關案情待進一步釐清。

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