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SPA館老闆拍宣傳片「偷摸小模私處」！再爆2女也受害　下場GG

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲花花兼差拍攝按摩教學片，遭王男偷摸私處。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

台北一名小模花花（化名）2020年間經由「打工趣」網站，找到一份兼職工作，主要到王姓男子租借的SPA館包廂，拍攝按摩教學宣傳影片，不料，對方卻於拍攝過程中，趁機偷摸她的私處。事後，花花向「打工趣」反應，才得知另有2名女子也受害，便決定提告。台北地檢署日前偵結，依3次強制猥褻罪嫌，將王男起訴。

據了解，王男要經營SPA按摩館，打算拍些情境畫面，當作宣傳。事發當天，花花依約前往王男租借的SPA館包廂，準備拍攝按摩教學影片，怎料，拍攝過程時，王男按摩到手臂、腰部或者大腿時，卻不時摸到花花私密處。起初，花花曾感到不對勁，但又怕誤會對方，故隱忍不提，只是眼見王男得寸進尺，一再亂摸，便大聲喝斥對方「不要這樣」，結果對方仍無反應，持續亂摸。

花花不甘受辱，事後向「打工趣」網站反應王男騷擾惡行，結果意外得知另有2名女子，同樣遭到王男騷擾。為此，花花便向警方報案，揭開整起事件。

王男到案否認犯行，辯稱沒有利用按摩機會，趁機觸摸小模的胸部、私密處，並提出影片自清。針對檢方勘驗王男拍攝畫面時，發現遇到關鍵時刻，畫面會突然斷掉，疑似遭人剪輯後製，王男則表示，他拍攝的是4K影片，因檔案過大，每拍攝到一段時間即會自動停止，要再按下攝影鍵才會繼續錄影，影片才會看起來不連續，並沒有後製、竄改。

檢方調閱「打工趣」網站的資料，發現王男騷擾另外2名女子的情形，如同花花所述，而開庭期間，其中一名女子也決定提告，另一名女子則不提告。由於王男涉有重嫌，且強制猥褻罪屬公訴罪，檢方偵結全案，依3次強制猥褻罪嫌，將王男起訴。

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