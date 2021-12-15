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惠而浦引進小尺寸產品線　主推「美系風格」冰箱、洗衣機

▲台灣惠而浦宣告將引進更多家電產品，明年陸續在台販售。（圖／業者提供）

▲台灣惠而浦宣告將引進更多家電產品，明年陸續在台販售。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

近年台灣家電市場以日系、韓系為主流，在台最具知名度的美系家電品牌惠而浦，少見大動作舉行產品發表會，表示看好台灣未來家電市場，將陸續引進小尺寸、智慧除菌等功能性產品，像是號稱可12天保鮮蔬果的雙門冰箱，以及有除菌功能的洗脫烘衣機。

今年家電產品銷量爆發式成長，針對台灣今年熱銷的房市與接下來預期將出現的結婚潮，家電需求也將持續攀高，美國品牌惠而浦今對外宣布將強化旗下產品線，推出主打12天蔬果保鮮的Intelli Sense雙門冰箱系列，且從224公升到430公升，一次推出4種容量、共7款型號來提供消費者根據需求做選擇。

此外因應洗脫烘衣機產品銷量攀升，也引進高效率、最快1小時完成洗衣的全新系列Essential Clean，窄身設計適合小空間，針對近期防疫議題，其系列支援針對衣物不同材質，提供90°C高溫及30°C低溫除菌兩種功能，且有自動清新除皺功能，在洗衣行程結束後洗衣機桶槽可持續中間歇運轉，最長可達8小時，減少衣物皺褶，避免產生異味。

除窄身洗脫烘外，也販售美國進口的大型W Collection系列，提供15至17公斤的容量，具有自動計算並投入合適洗劑量與加熱器水蒸氣清洗功能，預計明年6月前在台上市。

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