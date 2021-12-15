20分鐘速搭保溫方艙　解放軍駐雪域邊關嚴冬下溫暖如春

▲解放軍駐地於海拔4000多米高原部隊公開新型折疊保溫方艙，只花20分鐘就可完成人工快速搭建。（圖／翻攝自中國軍網，下同。）

軍武中心／綜合報導

迎接寒冬到來，駐地於海拔4000多米高原的解放軍部隊公開新型折疊保溫方艙，不僅集住宿餐飲娛樂於一身，新型鋁合金材料能在嚴寒條件下解決營房保溫隔熱難題。據了解，單個方艙只需人力用20分鐘內完成搭建，有利於部隊快速入駐和轉移。

《解放軍報》報導，初冬時節海拔4000多米的高原某地寒風凜冽，西寧聯勤保障中心某駐訓部隊新型野戰營房內卻溫暖如春，趕在寒冬來臨之前，集住宿、餐飲、洗浴、如廁、娛樂等功能於一體的新型折疊保溫方艙落戶雪域邊關。而每個方艙展開面積約30平方公尺，可供16名官兵住用。

文章指出，他們利用拆裝式「保溫連廊」，將多個保溫方艙連成有機整體，同時還設有內置「壁掛式」加熱設備，構建出一個可供官兵進行體能訓練和休閒活動的通道，解決雨雪、風沙、嚴寒等惡劣條件下官兵艙外活動不便的難題。

該中心軍事設施建設處處長魏武增介紹，過去他們多次赴高原駐訓地調研官兵宿營需求，針對高原高寒地區營房建設難題，採用標準化設計、模塊化集成、集裝化運輸、機動化部署的理念，研發設計出新型折疊保溫方艙，實現基地待命休整與前出支援一體化保障。

新型折疊保溫方艙是採用新型鋁合金材料，有效解決營房保溫隔熱難題，同時新型建設結構也能最大限度拓展方艙使用空間。值得注意的是，其組裝容易，不需大型機械設備輔助，單個方艙可通過人工展開，20分鐘內即可完成搭建，利於部隊快速入駐和轉移。撤收後，兩個方艙組合成一個標準化集裝箱，可實現集裝運輸。