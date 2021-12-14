百貨鋼化玻璃突傾倒…工人遭砸「爆頭慘死」　驚悚細節瘋傳

▲濟南恆隆廣場發生命案。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

有網友爆料稱，濟南恒隆廣場11日突然暫停營業，具體原因不詳。隨後，恒隆廣場有人被玻璃砸中的影片，在微信群組熱傳。據《央視》報導，恒隆廣場一業戶在撤櫃時，一人被傾倒的鋼化玻璃砸中頭部，遭爆頭慘死。

爆料網友透露，自己在恒隆某專櫃上班，當天早晨自己和往常一樣到恒隆廣場上班，但是到達商場員工通道門口時卻被安保人員攔下，此時才發現商場已經禁止所有人入內。該網友表示，此前自己並沒有收到任何暫停營業的通知。隨後，該網友聽人議論商場內部好像發生了命案。

▲一工人被玻璃砸中爆頭亡。（圖／翻攝自影片）

12月11日14時51分，濟南恒隆廣場通過官微通報，11日凌晨商場內發生一起意外，事件中一名工人死亡，「我們對於此事件深表難過，並向其家屬致以最深切的慰問。」

通報稱，目前恒隆廣場已經即時啟動應急機制，商場聲明會以負責任的態度處理該事件。據了解本起事件的起因仍在調查階段，目前恒隆廣場正積極配合相關政府部門的調查工作。

隨後，濟南市曆下區安委會辦公室獲悉通報，2021年12月11日凌晨，山東濟南恒隆廣場一業戶在撤櫃時，一人被傾倒的鋼化玻璃砸中頭部，最終經搶救無效死亡，目前事件原因正在進一步調查中。