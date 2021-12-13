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蔡英文2012年競選影片被網酸　律師：我是老闆也不會給你加錢

▲▼民進黨公投說明會，台南場邀請總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文2012年競選總統時，以「這4年你過得好嗎？」為開頭PO文關心民眾，但近日文內附上的影片竟悄悄被設定為「不公開」，引起網友討論。對此，律師林智群表示，「你的薪水不漲，問題只有一個，就是你頭腦不好，老闆不給你加薪是正確的」。

蔡英文2012年的競選貼文中，問民眾「買得起房子嗎？油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎？你找到你要的工作了嗎？你的薪水有增加嗎？你是不是覺得越來越窮、越來越累，再4年你受得了嗎？」等，並在片尾對選民喊話，希望可以「給蔡英文一個改變台灣的機會」。然而，該則貼文附有宣傳影片，近日卻被設為不公開，引起網友討論。

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對此，律師林智群表示，蔡英文執政時，通貨膨脹都維持在1%上下，但今年因為全世界塞港的原因，物品沒辦法即時到貨，供不應求的情況下，價格就是會漲，「進口的物品價格上漲幅度大很多」，「所以今年的物價指數上漲，是全球性問題」。

林智群指出，蔡英文上任後，將最低工資從2萬8元，調到明年1/1的2萬5250元，漲幅25%，基本上保障了員工最基本的生活水準，跟物價指數比起來，最基層員工薪水成長幅度是超過物價指數的，「至於不是領最低工資的人而言，那就是各憑本事，政府哪有辦法管那麼多」。

最後，林智群先嗆酸民，「頭腦不好的人看事情就是這個水準，頭腦是那個水準，我是老闆也不會給你加錢啦！」並直言「那些愛靠腰的人，你的薪水不漲，問題只有一個，就是你頭腦不好，老闆不給你加薪是正確的。」

網友看完紛紛留言，「但你不是老闆阿，輪得到你給我加錢嗎」、「1%？光今年就幾趴了」、「又在嗆選民，嘻嘻」、「阿不就還好你不是老闆，壓榨員工你最會」、「所以為何影片要設不公開」、「哇靠 地圖炮很會開啊」、「選前居住正義 選後你不努力」、「就問通膨和薪水誰漲得比較快」，但也有人說，「這律師中肯」、「魯蛇就是魯蛇只會靠北」、「身在福中不知福」。

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