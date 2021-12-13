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高中閨蜜變小媽！她曝53歲父談「33歲年齡差」戀情　吸2500萬人觀看

女高中生閨蜜成了自己的繼母。（圖／翻攝自@fiithryyyyy_22抖音，下同）

▲女高中生閨蜜成了自己的繼母。（圖／翻攝自@fiithryyyyy_22抖音，下同）

圖文／CTWANT

女高中生的竟成了繼母，這樣的情況真實發生在印尼，來自雅加達的女高中生菲特里亞妮（FitrianiYuda），近日在社群平台Po出影片，她先後貼出閨蜜和53歲父親的照片，並在字幕寫道，「這位是我的高中同學，這位是我的父親，他們8月28日結婚成為合法夫妻，作為伴侶生活在一起。我的好朋友成了我的媽媽。我們的友情能夠持續一輩子」。

菲特里亞妮53歲的父親8月迎娶相差33歲的女兒閨蜜。

▲菲特里亞妮53歲的父親8月迎娶相差33歲的女兒閨蜜。

據菲特里亞妮受訪時表示，這位叫做亞妮莎（Anisa Tse）的閨蜜會成為自己繼母，原因是母親多年前去世後，父親一直孤單一人，她和姊妹們都很希望爸爸能再婚，「我們約定好，要替爸爸找個伴侶，但2、3個月後，卻都沒有適合的對象。我和最要好的朋友聊到這件事，她就和我要了父親的電話號碼」，2人果然開始熟絡起來。

菲特里亞妮53歲的父親8月迎娶相差33歲的女兒閨蜜。

▲父女戀閃婚，在TikTok上吸引超過2500萬次觀看。

她坦言，雖然20歲的亞妮莎個性文靜、善良又有禮貌，但自己從未想過閨蜜成為繼母。菲特里亞妮指出，父親登門拜訪女方家長後很快獲得祝福，順利舉辦婚禮。如今一家人生活在同一個屋簷下，菲特里亞妮透露，若爸爸在場，她就會以「媽媽」稱呼亞妮莎，如果只是2個女孩相處，才會恢復好朋友的方式。

菲特里亞妮開心分享爸爸和閨蜜閃婚過程及婚禮畫面，在TikTok上吸引超過2500萬次觀看，但是，她關閉留言功能，被外界認為，可能不願見到負評，不過經當事人證實，「人們發表奇怪評論，我也不會生氣，因為現在發生的事情都是真的，而不是演出來的」。

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