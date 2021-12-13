「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

▲JAS-39獅鷲（Gripen）。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

空軍資金不足，導致南非「空門」大開。由於缺乏可用資金與未與製造商紳寶（SAAB）完成後勤支援合約續約，南非空軍（SAAF）唯一的戰機JAS-39C/D「獅鷲」（Gripen）機隊被迫停飛長達3個月，最快也要到明年1月下旬才有機會復飛，在此之前所有的獅鷲將被迫「趴窩」。

綜合外媒報導，南非國防發言人德拉米尼（Siphiwe Dlamini）表示，因「曠日持久的續約問題」導致該國的26架獅鷲戰機全數停飛，不過南非空軍有信心能解決此問題，目前已透過中間商「Armscor」與紳寶就戰機日常維護與後勤支援合約進行談判。然而，「非洲防務評論」（African Defence Review）認為，獅鷲停飛的問題遠比軍方透露的還嚴重。

非洲防務評論指出，獅鷲不僅已停飛2個月之久，且「最快」也要在2022年1月下旬才能復飛，而問題的癥結點正是南非政府大規模削減軍事預算與合約管理上的失職。早在2013年，南非空軍就因無法支應獅鷲每小時6千到8千美元（約台幣16萬到21萬元）的飛行成本，導致近半數獅鷲停飛。

而這次的停飛除資金問題外，中間商因《公共財政管理法案》（Public Finance Management Act）影響，錯改計畫優先層級與進行資金限制，造成未能及時續約，在此之前，已有半數的獅鷲被拆解零件「殺肉」，提供給妥善較好的同型機飛行。

雪上霜的是，由於薪資福利縮減，南非空軍面臨嚴重的飛行員數量不足問題，資金與妥善問題又導致飛行員飛行時數不足，進而可能導致其他問題發生，事實上，受限於資金問題，南非空軍絕大部分的飛行器皆處於無法飛行狀態，就連鷹式（Hawk）教練機，也只有三分之一具備執行任務能力。

首飛於1988年的JAS-39獅鷲，為瑞典紳寶集團研發製造的第四代戰機，本為應對蘇聯威脅而設計的獅鷲具備多功能與一定程度短場起降能力，其性價比之高被譽為與F-16比肩「CP值神機」，更是歐洲第四代戰機「歐洲三劍客」颱風（Typhoon）、飆風（Rafale）與獅鷲中，唯一以一國之力研發的戰機，其最新型E/F更被紳寶稱為「地球上最好的非匿蹤戰機」促銷。

目前JAS-39系列已在瑞典、捷克、匈牙利、南非、泰國、巴西空軍服役，也是各國戰機競標案的常客。

台灣過去亦傳出要以JAS-39取代部分老舊的F-16或IDF，但由於升級感不大，加上獅鷲雖是自主研發，但亦從其他國家取得授權生產、技術或乾脆由他國供應零件，例如發動機即是美國的F404與F414G，即使瑞典有意外銷台灣，仍要看掌握關鍵技術與零件的第三國同不同意。

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