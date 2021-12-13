　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

JAS-39獅鷲（Gripen）。（圖∕美聯社）

▲JAS-39獅鷲（Gripen）。（圖／美聯社）

圖文／CTWANT

空軍資金不足，導致南非「空門」大開。由於缺乏可用資金與未與製造商紳寶（SAAB）完成後勤支援合約續約，南非空軍（SAAF）唯一的戰機JAS-39C/D「獅鷲」（Gripen）機隊被迫停飛長達3個月，最快也要到明年1月下旬才有機會復飛，在此之前所有的獅鷲將被迫「趴窩」。

綜合外媒報導，南非國防發言人德拉米尼（Siphiwe Dlamini）表示，因「曠日持久的續約問題」導致該國的26架獅鷲戰機全數停飛，不過南非空軍有信心能解決此問題，目前已透過中間商「Armscor」與紳寶就戰機日常維護與後勤支援合約進行談判。然而，「非洲防務評論」（African Defence Review）認為，獅鷲停飛的問題遠比軍方透露的還嚴重。

非洲防務評論指出，獅鷲不僅已停飛2個月之久，且「最快」也要在2022年1月下旬才能復飛，而問題的癥結點正是南非政府大規模削減軍事預算與合約管理上的失職。早在2013年，南非空軍就因無法支應獅鷲每小時6千到8千美元（約台幣16萬到21萬元）的飛行成本，導致近半數獅鷲停飛。

而這次的停飛除資金問題外，中間商因《公共財政管理法案》（Public Finance Management Act）影響，錯改計畫優先層級與進行資金限制，造成未能及時續約，在此之前，已有半數的獅鷲被拆解零件「殺肉」，提供給妥善較好的同型機飛行。

雪上霜的是，由於薪資福利縮減，南非空軍面臨嚴重的飛行員數量不足問題，資金與妥善問題又導致飛行員飛行時數不足，進而可能導致其他問題發生，事實上，受限於資金問題，南非空軍絕大部分的飛行器皆處於無法飛行狀態，就連鷹式（Hawk）教練機，也只有三分之一具備執行任務能力。

首飛於1988年的JAS-39獅鷲，為瑞典紳寶集團研發製造的第四代戰機，本為應對蘇聯威脅而設計的獅鷲具備多功能與一定程度短場起降能力，其性價比之高被譽為與F-16比肩「CP值神機」，更是歐洲第四代戰機「歐洲三劍客」颱風（Typhoon）、飆風（Rafale）與獅鷲中，唯一以一國之力研發的戰機，其最新型E/F更被紳寶稱為「地球上最好的非匿蹤戰機」促銷。

目前JAS-39系列已在瑞典、捷克、匈牙利、南非、泰國、巴西空軍服役，也是各國戰機競標案的常客。

台灣過去亦傳出要以JAS-39取代部分老舊的F-16或IDF，但由於升級感不大，加上獅鷲雖是自主研發，但亦從其他國家取得授權生產、技術或乾脆由他國供應零件，例如發動機即是美國的F404與F414G，即使瑞典有意外銷台灣，仍要看掌握關鍵技術與零件的第三國同不同意。

延伸閱讀
我的閨蜜變小媽　父親談33歲年齡差戀情吸2500萬人次觀看
動物園老虎籠驚見「2隻童鞋」不見人影　網嚇：被吃掉？園方回應了
大陸霾害入夜來襲…西半部空品全亮橘燈「恐達紅色警示」　持續影響時間曝

►在家拍「慵懶美照」就靠它！

ET快訊
租瑪莎拉蒂失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴
牙材商詐貸風暴擴大　永豐銀「越審越嚴」仍遭騙18億
人妻參加竹科太太聚會　2原因被嫌棄「憑什麼！」被踢出群組
ET民調／83.1%願打第三劑　30.8%主張春節入境應改回
撐22年擋不住了！丹丹漢堡宣布漲價　新價格出爐
快訊／誠研科技董座黃健華病逝！　享壽67歲
快訊／《寄生上流》30歲女星罹癌！　急動手術暫停活動
快訊／大逆轉！　阿羅哈客運明起恢復營運
她在捷運站上廁所突被開門！　男還「往下多看兩眼」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會　黃竣民重現170年精采戰史

日本第4艘多功能護衛艦「三隈號」下水　2023年交艦

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

邱鋒澤「當男人失戀時」大器接哏XD　五堅情推薦新對象...小賴：我也是異性吧 你傳送了

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

音樂響起！模仿女團站椅忘情熱舞　下秒踩空墜落地面...拍攝友笑翻XD

豪車停隧道中...男子突下車秀舞　左右搖擺跳到忘我！還錄影留念

「這國」軍隊沒錢了！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會　黃竣民重現170年精采戰史

日本第4艘多功能護衛艦「三隈號」下水　2023年交艦

換裝置怕LINE紀錄刪除　官方給解答：「最多登入四裝置」

影／租瑪莎拉蒂慘失控自撞！修保險桿就要40萬　網酸：目屎那滴

三上悠亞扮《哈利波特》曬雪白嫩腿　10萬人全暴動：中了致命魔法

男友車震媽媽！她撞見「不倫激吻」爸爸也在場　超扯結局網全看傻

銀光未來創辦人朱立倫　再為雲林爭取1萬付「免費愛老眼鏡」

南青超強金厲害！　南市府輔導3團隊獲教育部獎金

AD又缺陣！詹皇轟30分大三元退魔術　撿對手「噴飛」鏡片來戴

半裸男怒闖北藝大！沒見到校長要開賓士撞　他親曝鎮幕後真相

台股跌破5日線！權值股全倒　指數跌58點收17767

6部位「遮得巧」輕鬆遠離風邪入侵　三款保暖神器冬天再冷也不怕

軍武熱門新聞

軍隊沒錢！地球上最好非匿蹤戰機「獅鷲」慘趴窩

張競／從USS Zumwalt艦體銹跡談起

《鋼鐵傳奇：德意志的沈默艦隊》舉辦讀者見面會

美國CIA大舉招募中文人才　5徵人條件曝光

日本第4艘多功能護衛艦三隈號下水　2023年交艦

動員召集預告書線戰時字樣　最新免召規定一次看

美軍痛失精銳！特種部隊指揮官垂降墜亡

F-16太貴　菲律賓想買JAS 39獅鷲

美若介入台海戰爭　將因「這攻擊」慘遭破壞

英F-35殘骸花三週撈起　洩密者遭逮捕

F-35太貴！美媒推薦瑞典獅鷲戰機

兩岸開戰美軍幫台灣？他曝「美不會管」原因：親耳聽到

「鋯石」導彈等離子體隱身　8倍音速超燃衝壓

俄增兵達12萬　烏：可能1月底或2月初入侵

更多熱門

相關新聞

高中閨蜜變小媽！她曝父談「33歲年齡差」戀情

高中閨蜜變小媽！她曝父談「33歲年齡差」戀情

女高中生的竟成了繼母，這樣的情況真實發生在印尼，來自雅加達的女高中生菲特里亞妮（FitrianiYuda）近日在社群平台Po出影片，她先後貼出閨蜜和53歲父親的照片，並在字幕寫道，「這位是我的高中同學，這位是我的父親，他們8月28日結婚成為合法夫妻，作為伴侶生活在一起。我的好朋友成了我的媽媽。我們的友情能夠持續一輩子」。

19歲正妹飛行員挑戰獨駕　今日將訪台灣

19歲正妹飛行員挑戰獨駕　今日將訪台灣

Toro難逃中年發福「雙下巴竄出口罩」

Toro難逃中年發福「雙下巴竄出口罩」

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

每天5次為限　八三么軍中樂園「侍應生」故事曝光

每天5次為限　八三么軍中樂園「侍應生」故事曝光

關鍵字：

周刊王南非空軍SAAF獅鷲

讀者迴響

熱門新聞

KID私下約會日被毀…遭一路跟蹤偷拍！　敲窗大吼

飯店Check in等8小時！竟被告知房間沒整理好

華碩主管面試「羞辱台大男」　團隊救火燒更大

許瑋甯甜嫁邱澤…Janet祝福「留言1句話」惹議！

67歲港星淪落「最慘帶貨明星」

男童「踏破採光罩」16樓墜亡！媽氣炸喊告

鄧佳華女優崩潰不拍了！「不堪原因曝光」導演證實

170cm長腿女優揭「答應合體鄧佳華」唯一原因！

機車1000km就換機油？內行揭露「根本盤子」

僅台灣能清零Delta　這措施明上路！醫：綁好安全帶

鬼鬼、曾國城吃麥當勞替男星慶生

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

《華燈》22位超貴卡司客串

史上最扯尾牙　規定員工「掏6千當獎金」！眾喊丟臉

進門先抱！嫩媳穿短褲坐公公旁

更多

最夯影音

更多
林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！

林宥嘉吃火鍋..店家播《兜圈》.《說謊》　現場「邊煮邊唱」超好聽：我就是原唱！
周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

周杰倫一開口就是青春！　8分鐘經典網聽哭：終於又營業了

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

開到恍神？白車慢速靠近百萬名車　下秒「零距離接觸」...後車看傻眼

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

茄子蛋自願當「澤甯」婚禮花童　Lulu唱「好喜歡你」挽留邱澤XD

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

鳳小岳自稱「國民渣男」得意比讚　渣到老婆Hen驕傲..兇手她也知！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面