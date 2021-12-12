「國民黨拿停電操作核四」　民進黨：朱立倫要不要問問侯友宜？

▲景美萬隆一帶突然啪一聲斷電後，附近發出類似爆炸聲響，根據附近住戶說是萬隆變電所，現在周邊都是救護車聲，許多紅綠燈也沒了，有濃煙味（圖／周邊住戶提供）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨12日拿萬隆變電所設備失火引發停電事件，批評是因台灣人民普遍共識的「非核家園」目標所導致。民進黨發言人周江杰表示，國民黨企圖把發電設備故障停電，誤導成發電能源選擇致使停電，擺明想用移花接木手法，企圖操作重啟核四公投案，「建議朱立倫要不要先去問問黨籍縣市長，像是新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌，願不願意支持核四繼續蓋下去？」

周江杰指出，每當台灣發生因設備意外故障的「停電」事件，國民黨永遠都只有一招，就是跳針喊「核四重啟」，把過錯怪到「非核家園」，好像只要一直喊「重啟核四」，台灣的電力就會夠用，刻意忽略核四根本還沒有蓋好，以及存在著重重的核安問題。

周江杰說，國民黨過去一直把台灣發電選擇單押在核四上，忽略台灣其他多元能源發電的發展，導致台灣在能源轉型嚴重落後，如今還好意思拿因設備意外停電，來誤導國人支持重啟危險的核四。

周江杰說，若國民黨主席朱立倫還是堅持要讓北台灣1000萬民眾恐陷入核災風險、不為下一代生長環境設想，建議他要不要先去問問黨籍縣市長，像是新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌，願不願意支持核四繼續蓋下去？願不願意讓核廢料放在這些縣市？

周江杰說，民進黨政府除了推動能源轉型，也積極在電網工程、輸配電設備進行相關改善作業，就是為了確保供電穩定，讓台灣產業發展永續穩定。

周江杰表示，目前許多國際企業大廠的用電趨勢，是追求使用安全、乾淨的潔淨能源，也就是綠能，為了能吸引更多企業來台投資發展，民進黨政府在2016年蔡英文總統上任後，馬上推動能源轉型急行軍，目的就是要解決國民黨過去單押核四，導致綠能發展嚴重落後的問題，以及藉由能源轉型讓台灣產業發展跟世界潮流接軌。

周江杰強調，核四的問題，不論是蓋在地震斷層帶上會引發核災危險，還是沒有任何縣市願意接收的核廢料問題，讓危險核四再續建，都不應是台灣未來發電的選項。