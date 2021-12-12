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大陸CPI重回「2區間」　官媒分析：全面通膨風險可能性不大

▲▼ 上海,外高橋碼頭,碼頭,貨櫃,集裝箱。（圖／視覺中國）

▲上海外高橋碼頭。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸11月CPI年增2.3%，重回「2區間」，引起市場對物價上漲以及全面通膨的擔憂。對此，大陸官媒《經濟日報》發表評論指出，當前商品和服務市場供需總體平衡，物價不具備大幅上漲基礎，出現全面通膨風險的可能性不大。

評論提到，影響CPI漲幅擴大的一個重要因素是去年基數較低，去年11月份，食品價格下降2.0%，成為帶動當時CPI由漲轉降的主要原因，「在較低基數作用下，今年11月份食品價格由上月同比下降2.4%轉為上漲1.6%，影響CPI上漲約0.3個百分點。」

評論認為，從整體看，CPI同比增長雖有所加快，但物價上漲較為溫和，11月份，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點，前11月平均上漲0.9%，低於3%左右的預期目標，全年物價調控目標能夠順利完成，「中國在經濟發展保持全球領先地位的同時實現了物價總體可控，與國際通膨高企形成鮮明對比。」

評論指出，物價是供求關係的綜合反映。對於後期物價走勢，從供給來看，中國不會出現因供應不足引發物價全面上漲的情況。食品價格方面，中國糧食和主要農產品供應充足。工業消費品價格方面，中國工業體系完整，工業消費品供給充裕，市場競爭充分，價格向消費品傳導有限。服務價格方面，中國科學精准做好疫情防控，服務業供給將穩步恢復。

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

評論提到，從需求來看，目前需求端仍然偏弱，還處於恢復過程中。從運輸配送看，中國產銷銜接、道路運輸、終端配送暢通，不用擔心因運送不暢導致供應不穩、價格上漲等問題。此外，中國多措並舉推進保供穩價，不斷加大紓困惠企支持力度，都將有利於降低企業生產經營壓力，進而減輕PPI向CPI的傳導。

評論強調，綜上分析，當前商品和服務市場供需總體平衡，物價不具備大幅上漲基礎，出現全面通膨風險的可能性不大。中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展，經濟持續穩定恢復，發展韌性強、潛力大、動力足，宏觀政策穩健有效，將為物價保持平穩運行提供堅實保障。

不過，評論也指出，從11月份PPI數據來看，生產資料價格漲幅回落，生活資料價格漲幅擴大。這也表明，價格從上游向下游、從生產端向生活端的傳導正有所顯現。體現在CPI上，非食品中的工業消費品價格，尤其是汽油柴油價格漲幅繼續擴大，服務價格漲幅也有所擴大，需要加以注意。
最後，評論還提到，物價連著民生，下一階段，要持續加強監測預警和預期管理，強化大宗商品價格調控，落實好「米袋子」省長負責制和「菜籃子」市長負責制，確保重要民生商品量足價穩。還要進一步健全社會救助和保障標準與物價上漲掛鈎聯動機制，有效緩解物價上漲對困難群眾基本生活的影響，堅決兜住兜牢基本民生底線。

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