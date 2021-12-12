獨／不會有人跟他拍片的…連千毅心疼原諒鄧佳華了：回來吧

▲連千毅對鄧佳華喊話，「回來吧！」（圖／翻攝自連千毅臉書）

記者陳雕文／綜合報導

鄧佳華進軍AV，但在開拍前出現女優辭演的事件，雖然後來有人願意頂替，但難免引起外界好奇，會不會又出現「跳車」的突發狀況。老闆連千毅表示，「其實很早就已經原諒鄧佳華，只是心疼他又因為好色，變成被人利用的棋子，不會有人跟他拍片的，奉勸佳華，回來跟經紀人道個歉，好好工作吧」。

▲女主角將從F奶孟若羽換成身高170且擁有32D美乳的苡若。（左圖／記者陳雕文攝、右圖／導演圤智雨提供）

連千毅受訪時表示，「出演AV的女生跳車不演了，馬上又出第二個，要跟他出演AV！就我來看，整件事情大概的腳本將會是，每個女生跟她炒完新聞後，都會說，受不了輿論壓力，放棄演出！要是之後手腳被看破，片商應該就會說，真的沒人要接拍，所以拍攝計畫終止之類的」。

連千毅還說，「其實之前提告的動作是為了要警惕鄧佳華，做人要有誠信，我當然知道他沒辦法賠2千萬，只要他回來好好跟經紀人布丁道歉，我就原諒他，現在看他變成其他人炒作的棋子，還當什麼AV男優，之後不只拍不到，就連那破處的600元都拿不到啦！奉勸鄧佳華別再想女人的洞了，回來吧！好好去跟日文老師學日文、學跳舞，好好工作賺錢比較實際」。

對於連千毅的溫情喊話，鄧佳華認為這次片商不會騙人，當男優是條可行的路，鄧說，「我現在只想先把眼前的工作（拍AV）做好，等拍完之後再回應連董的部分」。

▼將由苡若頂替女主角。（圖／導演圤智雨提供）