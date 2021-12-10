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哈利波特「初版精裝小說」1305萬天價賣出　全球僅500本

▲▼《哈利波特－神秘的魔法石》初版小說。（圖／達志影像／美聯社）

▲《哈利波特－神秘的魔法石》英國第一版初版精裝本，在美國以新台幣1305萬元拍賣賣出。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社 

1997年發行的「哈利波特：神秘的魔法石」（Harry Potter and the Philosopher's Stone）英國精裝本第一版，今天在美國以47.1萬美元（新台幣1305萬元）落槌賣出。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）表示，「哈利波特：神秘的魔法石」創下20世紀小說拍賣的最高價紀錄。

根據傳統拍賣公司，當時英國版「哈利波特：神秘的魔法石」精裝本初版僅有500本，封面上有彩色繪圖，最終落槌價是拍賣前估價7萬美元的6倍多。

傳統拍賣公司執行副總裁馬達利納（Joe Maddalena）發表聲明說：「這不僅是哈利波特系列小說賣得最高價的版本，也是20世紀商業出版小說的最高拍賣價。」

賣方是一名美國收藏家，買方姓名並未公布。

英國作家JK羅琳（J.K. Rowling）撰寫的「哈利波特」小說共有7集，敘述父母雙亡的孤兒哈利波特在霍格華茲魔法學校學習期間的冒險故事。根據美國出版社Scholastic，「哈利波特」被譯成80種語言，全球銷量約5億冊。

「哈利波特」還被翻拍成8部電影，全球票房累計約78億美元。

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