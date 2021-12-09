西元2485年「時空穿越者」受困現代！預言12月發生2件國際大事

▲一位自稱來自西元2485年的時光穿越者，預言本月將發生2件轟動國際的大事。（示意圖，翻攝Plxabay）



圖文／鏡週刊

1位自稱來自西元2485年的時空穿越者，透露當年在地球附近的「Vadho」行星工作時，不慎誤觸公司研發的時光機器，穿越時空後滯留現代，為了證明所言不假，他常在TikTok拍攝影片分享，並對未來世界的文明，發出一連串驚人預言，稍早他也透露在本月，將會發生兩件改變世人的重大事件，甚至公布了具體日期。

據外媒報導，這位神祕的時空穿越者在TikTok擁有130萬粉絲，儼然已是另類網紅，他日前預測在本月20號時，地球上將有8人從太陽波長中，獲得擁久的超能力；而在25號耶誕節時，更會發生一件震驚世人的意外，從此永遠改善人類的生活，他強調這兩件事都會引起媒體關注，呼籲大眾做好心理準備。

他也對此表示：「這兩件事會震驚全世界，它在好幾世紀前就被預言了，這也將100%證明我是一位時空旅行者，大家千萬要記住日期。」面對質疑的聲浪，他也歡迎網友提問，許多歐美網友擔心美國是否會爆發內戰，他則嚴正否認，僅表示其他國家確實有這個困擾。

這位不願具名的時空穿越者，其性別、年齡和國籍至今不詳，他僅透露自己在西元2485年時，於一間名為「Aura」的科技企業任職，因當時的科技已相當進步，許多人早已搬居至火星、月球定居，他則居住在一顆名為「Vadho」的小行星中，因透過實驗模擬，計算出地球會在西元2788年6月份時，遭隕石撞擊而毀滅。

他過去便常拍攝影片，預言許多重大的國際軼事，早在去年9月時，他便表示美國的51區（Area 51）軍事基地內，藏著1947年羅斯威爾飛碟墜毀事件（Roswell UFO incident）的外星人屍體，並表示世人日後會在大洋區一帶，尋獲轟動世界的發現，令許多人嘖嘖稱奇，但也有網友批評他的說法太模糊，不具任何參考價值，似乎僅是一場大型惡作劇。



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