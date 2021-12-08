企業千金淪小三！陪泡「已婚百億小開」全直擊　囂張侵門踏戶

▲2021年11月08日22 : 39，佳醫集團少東傅若軒與氣泡水公司吳姓千金結束飯局後，共返傅的住處。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國內最大醫療保健產品通路商、年營業額逼近百億元的佳醫集團少東傅若軒驚爆婚外情，而他偷吃的對象是一家知名氣泡水公司的千金。本刊接獲爆料，指傅妻發現丈夫外遇後，心灰意冷，帶小孩搬出家門，與丈夫分居，沒想到傅竟有恃無恐，與小三高調偷情。本刊多次直擊，2人不僅到烏來的溫泉會館共度春宵，傅甚至還把小三帶回家過夜，絲毫不避諱，行徑十分誇張。

上個月某日晚間，一群男女在台北市仁愛路巷弄中的一家餐廳包場聚餐，本刊直擊，其中一名身材精壯、長相帥氣的男子，到場後先跟友人寒暄，接著便坐到一名身形削瘦、外表秀麗的短髮女子身旁，2人互動親密。

▲2020年12月7日19 : 11，傅若軒（左）挽著吳姓千金（右）的肩膀，一起到烏來的高檔溫泉飯店過夜。

深夜10點半，餐敘結束，男子與女子相偕離開，2人並肩而行大約半小時，女子滔滔不絕，男子大半時間多在聆聽，偶爾附和，2人就這樣一路走回男子的住處，看來就像一對夫妻或熱戀中的情侶。

▲2021年9月15日10 : 04，佳醫集團少東傅若軒（右）與吳姓千金（左）夜宿宜蘭，隔天從同一輛露營車下車。

看到本刊直擊畫面，知悉內情的A小姐忍不住搖頭，她告訴記者，這名男子是股票上市公司、國內最大醫療保健產品通路商「佳醫集團」少東傅若軒，至於他身邊的女子也來頭不小，是一家知名氣泡水公司的吳姓千金，但2人並非夫妻，而是婚外情關係，因為傅早就結婚，還有3個小孩，卻高調偷情，他的妻子因此跟他分居，不少友人都看不下去。

▲傅若軒（左）與妻子（右）從大學時代就認識，看似美滿的豪門婚姻卻因傅外遇而變調。