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柯文哲被爆跟網軍開會、朱立倫有機器人大軍　綠營：先給社會交代

▲▼顏若芳批朱立倫、羅智強、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

▲顏若芳批朱立倫、羅智強、柯文哲。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞家暴案，意外牽扯出綠營網軍的疑雲，國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲接連強攻綠網軍的議題。不過，民進黨也分別揭露，朱立倫有接手網路機器人大軍、又有大批越南帳號；而柯文哲也曾被自家人證實有網軍，甚至直接與網軍開會。

有關朱立倫指控民進黨靠網軍奪權治國，民進黨發言人周江杰表示，朱立倫在主席競選期間，接受前主席江啟臣的網路機器人大軍，而8月又爆出大量越南帳號，建議他先跟社會說明交代一下。

周江杰指出，現在朱立倫跟國民黨的黨公職為了政治鬥爭，無限上綱亂扯網軍，這種只為國民黨政黨利益而再次消費受害者的行為，令人唾棄。

另外，柯文哲也發起「一人一信」給行政院長蘇貞昌，要求政府查網軍。對此，民進黨前發言人、台北市議員參選人顏若芳則表示，「養網軍」根本烙印在柯文哲、朱立倫和羅智強心底的名字。

顏若芳回顧，柯文哲曾被爆料與網軍開會，甚至讓自己的網軍頭子擔任悠遊卡總座，當年民眾黨不分區立委提名人吳靜怡就曾在臉書指出，「柯文哲，你搥我什麼桌子？」意外掀開柯文哲網軍的幕後。

顏若芳也指出，跟著柯文哲6年、勞心勞力的隨行攝影師潘俊霖，更曾發文證實當初民眾黨網軍攻擊他，抹黑他的暗黑事實。她反問柯文哲，是不是應該先解決自家的問題？」

顏若芳強調，政府從未養網軍也不可能養網軍，難道最聰明的人不知道，政府機構的預算執行都是攤在立法院朝野各黨面前受公開透明的檢視的嗎？

顏若芳說，「養網軍」這件事就跟政府預算一樣攤在陽光底下，要說別人之前，請先自身開始檢視，從自身開始做起，才是有邏輯的SOP。

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