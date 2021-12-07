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用不同角度擁抱閱讀　信誼推大型圖畫書探索遊戲專區

▲▼信誼推大型圖畫書探索遊戲專區，讓親子可用不同角度擁抱閱讀。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼推出大型圖畫書探索遊戲專區，讓親子可用不同角度擁抱閱讀。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠疫情穩定，已經連續超過一個月沒有本土新增案例，信誼基金會今（7日）宣布，「小太陽親子館」，特別取用《母雞蘿絲去散步》等六本備受美國公共圖書館推崇、獲獎無數的經典圖畫書，為1到6歲幼兒延伸設計出大型操作性教具，在大型圖畫書探索遊戲專區中，透過圖畫書角色、故事、場景，帶領孩子融入情境中，用不同的角度享受閱讀樂趣，持續養成閱讀習慣。

「媽媽，母雞…母雞…」三歲的萱萱走進信誼親子館，開心指著高高豎起的磨坊，而牽著萱萱的媽媽，也瞬間被《母雞蘿絲去散步》場景吸引，並訝異說，平常和女兒講《母雞蘿絲去散步》故事，經常笑得前仰後翻，沒想到故事中場景搖身一變成了遊戲場。

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▼信誼推出大型圖畫書探索遊戲專區，讓親子可用不同角度擁抱閱讀。（圖／信誼基金會提供）

▲▼信誼推大型圖畫書探索遊戲專區，讓親子可用不同角度擁抱閱讀。（圖／信誼基金會提供）

信誼基金會表示，這個大型圖畫書探索遊戲專區，採用《母雞蘿絲去散步》、《晚安猩猩》、《愛音樂的馬可》、《阿利的紅斗篷》、《賣帽子》、《雪人》等六本獲獎無數的經典圖畫書，設計出大型操作性教具，像是《晚安猩猩》裡每一隻動物分別住在不同的籠子裡，小朋友可以幫忙找到顏色和形狀配對的鑰匙，把門打開，讓動物出來一起玩。

▼信誼推大型圖畫書探索遊戲專區，例如親子可根據《晚安猩猩》裡的每一隻動物，透過顏色和形狀配對找到鑰匙把門打開。（圖／信誼基金會提供）

▲▼信誼推大型圖畫書探索遊戲專區，讓親子可用不同角度擁抱閱讀。（圖／信誼基金會提供）

孩子可以幫《晚安猩猩》裡的每一隻動物透過顏色和形狀配對找到鑰匙把門打開，讓動物

信誼基金會董事長張杏如指出，這些經典圖畫書都是年復一年被全世界無數孩子一讀再讀的經典，透過角色、故事和場域，設計成遊戲，不只深化孩子對圖畫書的理解，也會在遊戲過後，進一步引發孩子對圖書閱讀的興趣，而延伸的遊戲設計，更以不同的面貌來啟發孩子各領域發展。

張杏如認為，經歷過這段疫情，幼兒教育的學者和老師、家長們，都擔心也感受到孩子在語言、認知和社會能力的發展所受到的不利影響，故信誼在疫情趨緩重新開館之際，特別為1-6歲孩子，將這些經典圖畫書轉化成可以操作和體驗的遊戲，希望藉此幫助親子透過遊戲把彌足珍貴的互動帶回家，用不同的角度享受閱讀的樂趣、持續養成閱讀的習慣。

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