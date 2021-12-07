人妻頸部種草莓！小王拍照加註「愛到無怨無悔」下場慘了　

▲小王在人妻頸部種草莓，拍照寫下「愛到無怨無悔」挨告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／台中報導

陳姓人夫控訴，妻子張女外遇，與小王發生關係，而小王甚至將種草莓照片傳給張女，寫道「愛到無怨無悔」。對此，陳男認為配偶權受侵害，氣得向小王提告求償60萬元精神撫慰金，一審台中地院判小王賠8萬元為適當；案經上訴，二審台中高分院判小王賠15萬元為適當，全案定讞。

判決指出，陳姓人夫主張，小王明知張女是有配偶之人，仍於2020年7月6日於住處與張女發生關係，甚至在脖子上種草莓，此舉嚴重侵害配偶權，故提告小王，求償60萬元精神撫慰金。

一審審理期間，小王否認通姦一事辯稱，照片確實是他傳給張女，但並無其他意思。台中地院勘驗相關事證後，判小王賠8萬元為適當。

陳男不服提上訴，要求小王再給付52萬元的精神撫慰金。然而，小王辯稱，張女因與陳男吵架，才會於該晚借宿他家，不過，2人並沒有同房睡覺、發生關係，當時他睡客廳，張女則與自己的老婆一起睡；此外陳男提出的對話照片，均無法證明他有侵害配偶權。

不過，小王警詢時曾稱，妻子早上帶小孩去上課後，便叫張女起床，但對方不願起床，反而緊抱、親吻他，哭訴著與陳男吵架很痛苦，隨後2人互相脫掉衣褲，他用下體磨蹭對方下體。另外，種草莓照片部分，小王則自承，是他自己做的照片，上面加註的「愛到無怨無悔」字樣則是從網路上抓來的。

對此，二審台中高分院勘驗相關事證後，確認小王明知張女為已婚之人，仍親吻、擁抱對方，並以下體摩擦，確實破壞陳男家庭幸福美滿，考量兩造情狀，判小王賠15萬元為適當，全案定讞。