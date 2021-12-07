上兵站哨跑回寢室爽睡！還想越級告狀　被攔下竟怒嗆長官：來輸贏

▲陸軍上兵站哨擅離職守，還恐嚇長官，被法官判刑。（示意圖／翻攝自國防部發言人臉書）

記者陳韻如／嘉義報導

陸軍步兵257旅一名吳姓上兵補給兵站夜哨時竟跑回寢室睡覺，事後又不滿連士官長任務分配不均，而想越級報告，但卻遭到部隊預財士攔下，沒想到他卻暴怒嗆聲，「來外面輸贏呀」。嘉義地院審理後，依陸海空軍刑法將吳男判刑4個月徒刑，緩刑2年，並須服義務勞務40小時。

判決指出，吳男2020年8月2日擔任「00-06」彈藥庫哨兵，但他佔到一辦卻跑回寢室睡覺，而當時一名安全士官因想提醒吳男注意水溝裡有蛇時，才發現他竟擅離職守。

不僅如此，吳男童年9月29日又因不滿連士官長任務分配不公，打算向政戰主任越級報告，而與他同營的張姓預財士接獲營長通報後，前往旅部大樓將他攔下，沒想到他卻暴怒嗆聲，「現在是怎樣! 來外面輸贏呀」、「有種今晚出來輸贏」。

案經張男通報上級，吳男也被依法起訴，而法院審理後認為，他身為現役軍人卻未重法守紀，還擅離職守，又因不滿長官要將他帶離場，而出言恐嚇，嚴重影響軍隊紀律及營區安全管控，但考量他事後向張男道歉也獲得原諒，最終依陸海空軍刑法將吳男判刑4個月徒刑，緩刑2年，並須服義務勞務40小時。