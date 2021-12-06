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「躺采」女技師太貼！陸警禁特殊掏耳姿勢：服務不單純　照片曝光

▲▼太色情！中國限制掏耳朵姿勢　網友氣罵：閒得蛋疼。（圖／翻攝自微博）

▲躺采服務過程太親密，中國警方限制「掏耳朵姿勢」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

許多人自己挖耳朵怕受傷，可能會找專業人士協助，不過也因此引發特殊現象，中國大陸浙江政務服務網近期公告，采耳店禁止出現「躺采」的服務，引發網友熱議。對此，浙江省警方證實，由於員警在巡查中，多次發現采耳服務不單純，過程中有「過於親密」的舉動，所以才會要求業者不准進行「躺采」服務。

根據大陸《澎湃新聞》報導，針對網路上瘋傳「采耳店為何不能有躺采服務」，浙江湖州吳興區織裡公安分局表示，躺采是指讓客人在床上躺著，而女技師側躺在邊上進行采耳，之前巡查中多次發現，躺采的服務過程中，女技師會有過於親密舉動，所以才會對轄區內采耳店統一要求禁止。

▲▼太色情！中國限制掏耳朵姿勢　網友氣罵：閒得蛋疼。（圖／翻攝自微博）

▲躺采服務過程太親密，中國警方限制「掏耳朵姿勢」。（圖／翻攝自微博）

報導透露，采耳俗稱為「掏耳朵」，近年在大陸逐漸興起，變成一種相當賺錢的行業，大陸各地紛紛出現「采耳培訓班」，但行業興起的背後，亂象也隨之而生，除了會有女技師做出「過於親密」的舉動外，也有技師因為采耳技術不熟練，造成客人受傷住院，進而引發官司的案例。

其他微博網友看了紛紛留言，「掏耳朵時誰敢動啊」、「這個工作姿勢明顯不對啊」、「正常的采耳，為什麼要躺呢」、「最好是吊起來采，這樣什麼都碰不到」、「說實在的，真的在采耳時，誰敢動手動腳啊，不要耳朵了嗎」、「本來就是色X服務，誰需要真的采耳」。

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