陳其邁、趙天麟、林智鴻高雄鳳山開講　對尬國民黨4大頭

▲高雄市長陳其邁、立委趙天麟與議員林智鴻在鳳山舉行公投說明會，而國民黨4大頭也在同一區域宣講對尬。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

1218四大公投案投票在即，為加強宣傳公投「四個不同意」，高雄市議員林智鴻5日15:00將舉辦北鳳山公投宣講暨顏文章、趙天麟、林智鴻聯合服務處成立大會，並由高雄市長陳其邁領銜宣講；而在此同時，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席江啟臣、中廣董事長趙少康等四大頭，也安排在鳳山議會路動員宣講。

林智鴻15:00將舉辦北鳳山公投宣講暨顏文章、趙天麟、林智鴻聯合服務處成立大會，本次公投演講會預計千人參加，除了由陳其邁開講之外，民進黨中常委、湧言會召集人王定宇邀請高雄、新北兩大黨部主委趙天麟、何博文、不分區立委林楚茵親上火線，高雄總動員全力催票。

林智鴻說，鳳山是高雄人口最多的行政區，鳳山區的公投票將是全高雄公投票勝負的關鍵。他強調，為了讓台灣可以走向世界，也讓台灣更安全，高雄空汙又可以改善，將全力催公投「四個不同意」票，接下來也會進行地毯式的催票行動，讓鳳山的「四個不同意票」催到高雄最高。

特別的是，國民黨四個都同意高雄大型公投宣講，同日同時段就選在鳳山議會路，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、國民黨前主席江啟臣、中廣董事長趙少康等四大頭大動員都將出席。

▼高雄市長陳其邁、立委趙天麟與議員林智鴻在鳳山舉行公投說明會，而國民黨4大頭也在同一區域宣講對尬。（圖／記者陶本和攝）

