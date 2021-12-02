台灣美體小舖創辦人突離世　愛子怒告醫美診所過失殺人

▲台灣美體小舖創辦人黃慧娟，今年7月間在醫美診所昏迷休克，送醫搶救2個月仍宣告不治。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

世界知名保養品牌「The Body Shop美體小舖」的台灣區創辦人黃慧娟，今年9月30日在台北馬偕紀念醫院過世，享壽71歲，平時勤練國標舞的她，身體狀況一直不錯，突然在醫美診所昏倒，送醫2個月後仍救不回來，外界至今仍不清楚她的死因，但本刊掌握獨家訊息，黃慧娟的兒子已向醫美診所提告「過失殺人」，顯見案情並不單純。

黃慧娟被譽為台灣美容界教母，據說台灣有一半的美容專櫃人員都是從她創辦的「美體小舖大學」訓練出來，連兩岸知名的美容名師牛爾也出自她門下，黃慧娟在美容界的地位可想而知，因此她辭世消息傳出後，震撼美妝保養界。

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本刊調查發現，黃慧娟是在今年7月23日到台北市東區的「法漾診所」，接受美容療程時，疑似因為心肌梗塞昏倒，緊急送往台北馬偕醫院救治，後來雖然恢復心跳，但一直昏迷，未能恢復意識。馬偕醫師診斷發現，黃慧娟到院前心肺功能停止，還有缺氧性腦病變、呼吸衰竭等癥狀且持續昏迷，住院期間幾乎都在加護病房插管治療，直到9月30日病逝。

據了解，黃慧娟的獨子曾峙屏對「法漾診所」十分不諒解，懷疑母親死因不單純。他認為國標舞業餘選手的母親，身體一直不錯，好好的一個人去診所做醫美，怎麼會突然昏迷，甚至嚴重到送醫急救，而且連教學醫院等級的馬偕醫院全力救治下，無法讓母親脫離險境，因此懷疑「法漾診所」曾對母親進行不當的侵入性治療，導致母親昏迷、一度失去心跳，因此立即向警方報案，並提告過失傷害。

曾峙屏同時也懷疑「法漾診所」的實際負責人傅姓男子沒有醫師執照，卻執行醫美業務，因此將傅男和診所林姓員工等人一併告上台北地檢署。黃慧娟在今年9月30日過世後，傷心欲絕的曾峙屏改告傅男等人「過失致死」。據了解，法務部法醫研究所已收到北檢指示，將對黃慧娟死因進行解剖和鑑定，希望能盡速查明死因，勿枉勿縱，還給家屬一個公道。

▲黃慧娟（右）的獨子曾峙屏（左），怒控醫美診所負責人和員工涉嫌過失殺人，害母親昏迷不治。

「法漾診所」方面，被告的傅姓實際負責人和林姓員工等人則強調，當天只是幫黃慧娟做一般的保養和美容療程，不料療程還沒進行，黃就昏倒在洗手間，連忙將她送醫急救，診所絕對沒有做侵入性治療。不過，台北市衛生局也懷疑「法漾診所」有違法醫療行為，與檢方一同介入本案、展開調查。

本刊調查，「法漾診所」宣稱將舒體SPA與醫學美容結合，主要提供的服務包括美容美體、彩妝、芳香療法、植睫毛、光療、細胞活化課程、減重療程、肉毒桿菌、玻尿酸、淨膚雷射光纖除毛、微波拉皮。

「法漾診所」的外觀普通、不起眼，外界對黃慧娟為何選擇這裡進行美容保養感到十分好奇，不過知情人士透露，「法漾診所」內裝和外觀有天壤之別，走進診間接待室就能感受到它專為金字塔消費頂端人士設計，十分講究、豪華舒適，而低調的外觀，隱身於東區巷弄的地點，不但具有隱密性，也符合不願張揚的貴婦級人士消費個性，不需要到大醫院的醫美中心人擠人，或許就是這個原因才讓黃慧娟屬意「法漾診所」。

據了解，法漾診所的實際負責人傅姓男子行事低調，對客戶病歷資料保密到家，曾在「偶像劇教母」柴智屏的「可米瑞智」公司擔任企劃經理。傅男跟演藝圈關係良好，曾經營美容機構「安蔻活化中心」，不少大牌主持人與當紅偶像藝人都是客戶，藝人徐貴櫻也曾去體驗打玻尿酸。不過2005年間，傅男疑似與股東發生糾紛，衍生客戶資料遭竊爭議，警方前往查案時，客戶資料竟神奇出現，還出現自稱股東的張姓女子和傅男隔空互嗆場面。

對此，法漾診所負責人傅先生表示，今年7月23日下午4點左右，Mia（指美體小舖前董事長黃慧娟）到法漾診所和他討論珠寶買賣，雙方聊了大概1個小時，護理師問她說，既然來了，要不要做一下保濕療程？Mia回說好，就去洗手間，後來護理師發現Mia在洗手間待了一段時間，就進去關心一下，沒想到她竟然昏倒在洗手間，護理師連忙對她做CPR（人工呼吸），他則打電話叫救護車，送往台北馬偕急救，不料搶救2個多月仍回天乏術，不知道Mia的昏迷和她前兩個禮拜曾打莫德納疫苗有無關係。

傅先生指出，他是Gay，和Mia認識時間超過10年，或許因為他的性向關係，因此Mia更能相信他，並能安心在診所做美容，Mia就像是他的朋友、姐姐、老師和媽媽。Mia昏迷後，他很難過，沒心情經營診所，就歇業了。傅先生強調，案發當天絕對沒有進行侵入性的醫美治療，現在醫療和科技這麼發達，不管有或沒有，應該都查得出來，當時他和護理師都極力救治Mia並送醫，最後卻被誤會，他和護理師都感到非常委屈，但現在也只能面對。

至於美體小舖董事長曾峙屏方面，截至記者發稿為止，尚未接獲回應。

▲經常贊助國標舞比賽的黃慧娟，本身也是業餘好手，家人和美容界都難以接受她突然離世的消息。

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