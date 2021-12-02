脖子的溫度、決定感冒的機率！　石墨烯脖圍醫師都大推

【企劃特輯】

寒冷的冬季來了，你是不是很納悶，明明全身包得緊緊的，但還是覺得好冷，而且鼻水照流、噴嚏照打，一直掛病號呢？以中醫觀點，身體上有幾個部位是身體機能的重要位置，一旦受寒，容易使得各器官或功能損害引發疾病，這些部位包含了脖子、肩頸、肚臍、膝蓋、腳底，而其中最容易被忽視、外露的地方就是「脖子、肩頸」。

拼命加衣物 不如多加脖圍一條

中醫師指出：「脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，所以脖子要保暖，特別留意不要吹風；「肩頸」如果受寒就會產生痠痛，所以要避免肩膀受寒，讓肩頸維持溫暖。所以真的要保暖、避免風寒病痛，不是一直往身上加衣服，反而是加一條「脖圍」的效果會更好。

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HSG石墨烯脖圍 五秒打通微循環

在各種材質的脖圍中，紡織專家測試後發現「HSG石墨烯超導脖圍」的蓄熱保暖的效果是最優異的，因為高科技的石墨烯材質與人體肌膚接觸之後，會自動產生生物光波(遠紅外線波長)，透過HSG專利技術，保留了石墨烯100%的超導熱循環的特性，可以在五秒內快速升溫，在脖子、肩頸產生微循環作用，進而達到全身的升溫循環效果。

▲透過HSG專利技術，100%保留了石墨烯的超導熱循環的特性，達到全身的升溫循環效果。【MOMO購物優惠組】

增加血流量、血流速 有如全身有氧運動

「HSG石墨烯超導脖圍」的設計可以大面積覆蓋住脖子、肩頸部位，達到全面性的防寒效果，加上HSG石墨烯的紅外線波長，可以在短時間內就達到增加血流量、血流速，同時深入脖子頸部三百多個淋巴結，促進全身循環，如同跑步時的有氧運動效果。

高透氣材質 水洗、日曬不失效

養身專家建議，家中有銀髮族長輩、幼兒、體質較寒的成年人，或是需要長時間在戶外工作的上班族，在冬季時多加一條石墨烯脖圍，可以大大降低風寒、感冒不適的機率；另外HSG石墨烯脖圍透氣度比一般材質更高，不會有悶熱的問題，當氣溫低時，又可以提供比一般織物更好的保溫效能，連續配戴好幾周也不易產生異味，而且獨家的「剝離法」製作不會因為洗滌、日曬就容易導致石墨烯的恆溫效果喪失。

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