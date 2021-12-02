　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

脖子的溫度、決定感冒的機率！　石墨烯脖圍醫師都大推

▲▼ 脖子的溫度、決定感冒的機率！石墨烯脖圍醫師都大推 。（圖／）

【企劃特輯】

寒冷的冬季來了，你是不是很納悶，明明全身包得緊緊的，但還是覺得好冷，而且鼻水照流、噴嚏照打，一直掛病號呢？以中醫觀點，身體上有幾個部位是身體機能的重要位置，一旦受寒，容易使得各器官或功能損害引發疾病，這些部位包含了脖子、肩頸、肚臍、膝蓋、腳底，而其中最容易被忽視、外露的地方就是「脖子、肩頸」。

拼命加衣物 不如多加脖圍一條

中醫師指出：「脖子上有風池穴、風門穴和風府穴，是寒邪最易入侵的門戶，所以脖子要保暖，特別留意不要吹風；「肩頸」如果受寒就會產生痠痛，所以要避免肩膀受寒，讓肩頸維持溫暖。所以真的要保暖、避免風寒病痛，不是一直往身上加衣服，反而是加一條「脖圍」的效果會更好。

▲▼ 脖子的溫度、決定感冒的機率！石墨烯脖圍醫師都大推 。（圖／）

▲「HSG石墨烯超導脖圍」能夠5秒升溫且大面積，能夠溫暖整個脖頸。【官網2入優惠組】

HSG石墨烯脖圍 五秒打通微循環

在各種材質的脖圍中，紡織專家測試後發現「HSG石墨烯超導脖圍」的蓄熱保暖的效果是最優異的，因為高科技的石墨烯材質與人體肌膚接觸之後，會自動產生生物光波(遠紅外線波長)，透過HSG專利技術，保留了石墨烯100%的超導熱循環的特性，可以在五秒內快速升溫，在脖子、肩頸產生微循環作用，進而達到全身的升溫循環效果。

▲▼ 脖子的溫度、決定感冒的機率！石墨烯脖圍醫師都大推 。（圖／）

▲透過HSG專利技術，100%保留了石墨烯的超導熱循環的特性，達到全身的升溫循環效果。【MOMO購物優惠組】

增加血流量、血流速 有如全身有氧運動

「HSG石墨烯超導脖圍」的設計可以大面積覆蓋住脖子、肩頸部位，達到全面性的防寒效果，加上HSG石墨烯的紅外線波長，可以在短時間內就達到增加血流量、血流速，同時深入脖子頸部三百多個淋巴結，促進全身循環，如同跑步時的有氧運動效果。

▲▼ 脖子的溫度、決定感冒的機率！石墨烯脖圍醫師都大推 。（圖／）

高透氣材質 水洗、日曬不失效

養身專家建議，家中有銀髮族長輩、幼兒、體質較寒的成年人，或是需要長時間在戶外工作的上班族，在冬季時多加一條石墨烯脖圍，可以大大降低風寒、感冒不適的機率；另外HSG石墨烯脖圍透氣度比一般材質更高，不會有悶熱的問題，當氣溫低時，又可以提供比一般織物更好的保溫效能，連續配戴好幾周也不易產生異味，而且獨家的「剝離法」製作不會因為洗滌、日曬就容易導致石墨烯的恆溫效果喪失。

眾多藝人愛用「HSG石墨烯超導脖圍」哪裡買？
●官網2入優惠組：https://ppweb.tw/aj75C
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●MOMO購物優惠組：https://chshop.work/i8MtJ
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367

ET快訊
八點檔女星罹癌後「每天行屍走肉」　5症狀痛苦纏身
林秉樞前女友找上高嘉瑜！　她喊「還好我站出來了」
條子鴿首現身！涉出書「造假掰故事」出庭說明了
羅志祥慘2年還超有錢？「1照片」洩超狂財力
快訊／沒品維尼稱「握有私密影片」　高嘉瑜要告了！
快訊／那對夫妻Nico生了！　兒出生日超巧合
林秉樞「全家超狂背景曝」！　討錢不成拿刀威脅
洗白林秉樞惹議　沒品維尼PTT帳號遭水桶十年「禁言3650天
阿羅哈客運12／13停止營運　公路總局曝退票規劃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

紅到母嬰界！好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

脖子的溫度、決定感冒的機率！　石墨烯脖圍醫師都大推

熊媽媽精選青農栽培美味　鄭文燦搶「鮮」吃播大喊「桃園人好幸福」

東森購物網獨賣阿一鮑魚冠軍年菜　吃得到四大珍饈「堅持不漲價」

「白金商機」興起　麥當勞推現烤焙果搭雙醬擄獲早餐控！

【廣編】奇異博士模仿魂上身還整形　女版洛基煞到約看貓

超商福袋偷跑「已抽中iPhone13」？萊爾富今正式開賣：無機率差異

可可+果香太罪惡！超商「橙香巧克力霜淇淋」開吃　還有柚香巧克力飲

12元清空購物車、吃欣葉台菜經典組合　電商再推好康優惠搶攻雙12

肯德基X可不可熟成紅茶聯名！「紅寶歐蕾蛋撻」聖誕限定開賣

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

怪手挖2下...水泥廠噴霧塔倒塌！　「百噸建物」壓死司機驚悚畫面曝

高嘉瑜數度崩潰...淚訴還原經過　第一時間丟臉無助受害者不只她

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

涉7罪嫌聲押禁見！林秉樞提3回應　「嘉瑜、小馬你們贏了...放我一馬」

重機男大生「逆向超車」撞自小客　車殼零件噴飛...目擊者：死了死了

脖子的溫度、決定感冒的機率！　石墨烯脖圍醫師都大推

熊媽媽精選青農栽培美味　鄭文燦搶「鮮」吃播大喊「桃園人好幸福」

東森購物網獨賣阿一鮑魚冠軍年菜　吃得到四大珍饈「堅持不漲價」

「白金商機」興起　麥當勞推現烤焙果搭雙醬擄獲早餐控！

【廣編】奇異博士模仿魂上身還整形　女版洛基煞到約看貓

超商福袋偷跑「已抽中iPhone13」？萊爾富今正式開賣：無機率差異

可可+果香太罪惡！超商「橙香巧克力霜淇淋」開吃　還有柚香巧克力飲

12元清空購物車、吃欣葉台菜經典組合　電商再推好康優惠搶攻雙12

肯德基X可不可熟成紅茶聯名！「紅寶歐蕾蛋撻」聖誕限定開賣

低溫來襲！冬天必知小小孩「抗寒神物」

澎湖海產一條街餐廳遭砸　只因老闆娘買漁後做了這個動作

批藍營縣市首長不敢對四大公投表態　賴士葆：人民的眼睛是雪亮的

大不敬？《極限競速5》玩家設計金正恩肯德基造型遭Ban帳8000年

林秉樞博士班念7年課還沒修完　遭爆不常到校「被退學機率高」

未出席雙城論壇　黃珊珊：本來就不是我的業務

Bright穿西裝拿出神秘小黑盒　《只因我們天生一對》電影台灣確定上映

羅志祥跨年重返舞台！　「獨家開唱地點」曝光...誓言嗨翻全場

打完3劑BNT確診Omicron　以色列醫生曝：是在倫敦千人會議中感染

勞工注意！　除了防疫保單、確診新冠肺炎還有勞保可以領

美韓安保會議聲明「首提台灣」　2防長承認台海和平重要性

消費熱門新聞

晨光土司料理大賽萬元好禮帶回家

橘色風暴來襲！「美國熱銷洗衣精」現折130民眾瘋搶

新竹巨城周慶12／2開跑

網友齊推「2款秋冬加熱必吃」超商第2件5折限時買爆

肯德基X可不可紅茶聯名蛋撻限時開賣

脖子溫度決定感冒機率！　石墨烯脖圍醫師都推

《料理2》冠軍「踢館」FRED？　攜美味法寶10分鐘吃好料

超商福袋偷跑　已有人中iPhone13

全聯火鍋第2件5折、泡麵買1送1

「白金商機」興起　麥當勞推現烤焙果搭雙醬

IKEA到位 王朝1年復活小巨蛋商圈

週末親子加溫絕招大公開

5大速食店最新優惠一次看！

阿一鮑魚冠軍年菜　東森購物網獨賣

更多熱門

相關新聞

天氣冷颼颼　中醫師籲3部位保暖最重要

天氣冷颼颼　中醫師籲3部位保暖最重要

氣溫驟降，全台冷颼颼，明明穿了好幾層衣服還是不暖，可能搞錯保暖重點。中醫師陳潮宗表示，肚臍、肩膀、腳底是3個重點保暖部位，飲食上可多吃薑、麻油，讓保暖事半功倍。

昆凌受傷後首現身！公開保暖撇步

昆凌受傷後首現身！公開保暖撇步

好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

好眠、抗過敏　石墨烯萬用毯媽媽社團推爆

23歲妹普通感冒竟心臟停6天　葉克膜救命

23歲妹普通感冒竟心臟停6天　葉克膜救命

21世紀科技材料霸主！「它」自帶暖氣

21世紀科技材料霸主！「它」自帶暖氣

關鍵字：

脖子感冒石墨烯脖圍保暖脖圍推薦

讀者迴響

熱門新聞

Netflix「12月下架片單」超多經典神片！網崩潰哀嚎

陪林秉樞躲飯店「長髮正妹」起底　小12歲還幫付房錢

網紅產品照「和淘寶一樣」遭疑盜圖！　多LOGO貴2倍

新北男將女友頭壓進小火鍋內2秒　她在店內痛尖叫

林秉樞錢從哪來？　黑心律師突破1盲點

Joeman「31歲存到5000萬退休」！揭5大吸金原因

57歲視帝赴陸淪「街頭擺地攤」　出道40年辛酸畫面流出

今天「20211202」超罕見　錯過再等9年！

自強號激烈震動　他崩潰喊快解體

林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」！背後金主曝光

男友自己住　台北女開監視器一看崩潰

揍完高嘉瑜「男友視角照」曝！網抓包：血流成河

分手就不會回頭的三大星座！

林秉樞現身3點回應　「嘉瑜、小馬你們贏了」

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

更多

最夯影音

更多
吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...

吃海底撈...突包圍唱《分手快樂》　他全程眼神死聽完：謝謝店員...
薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

薔薔20歲遇恐怖情人「要高嘉瑜多交男友」 「會打女人的是俗辣」：現在哪個男人敢打我！

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

林秉樞躲飯店被逮嗆出呂秋遠！　否認對「高嘉瑜、母親」動手施暴

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

高嘉瑜遭家暴3天後驗傷照片曝　右臉全瘀到脖子、雙膝破皮流血

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

《魔法阿媽》文英阿姨珍貴畫面公開　王小棣談配音幕後...讚小孩超專注

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面