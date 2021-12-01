60歲以上老人「拒打疫苗要罰款」　希臘政府狠招：罰到接種為止

▲希臘部分民眾抗拒疫苗還上街抗議，政府祭出60歲以上老人拒打就罰款的狠招。（圖／達志影像／newscom）



記者林彥臣／綜合報導

面對新冠肺炎病毒不斷變種，以及入冬後的疫情再反撲，各國無不想方設法把疫苗接種率「提高再提高」，已不再是以6成人口的安全線為滿足，對此希臘就針對拒打疫苗的「60歲以上老人」祭出罰則，總理還強調這是一種正義的行為。

根據CNBC報導，希臘宣布，在明年1月16日之前尚未接種第一劑疫苗的60歲以上老人，將處以每月100歐元（約新台幣3100元）的罰款，罰款將會運用於國家的公衛系統。

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，罰款是維護「已接種者」的正義行為。（圖／美聯社AP）



希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在推特上說，「這不是懲罰，這是健康的代價，也是維護已接種者的正義行為」。

根據約翰霍普金斯大學的數據，希臘在11月30日報告了7,720例新病例， 只略低於11 月9日新高紀錄的 8,969 例。

根據歐洲疾病預防和控制中心的數據，截至11月30日，大約 62% 的希臘人口已完整接種疫苗，這個接種率略低於歐盟平均的66%。

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