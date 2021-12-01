南投縣推健康飲食運動地圖網　把健走運動和健康飲食融入生活

▲南投縣衛生局推出「健康飲食運動地圖網」，方便民眾快速查詢各鄉鎮市健走步道位置等資訊。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

餐餐外食、高油高鹽高糖，容易讓肚子變得又圓又大，假日想出去健走運動，又常不知往哪去；南投縣衛生局為營造健康飲食及運動支持性環境，建置「南投縣健康飲食運動地圖網」，結合Google地圖，標示健康餐點、健走步道資訊，將健康生活結合網路，讓民眾可輕鬆上網找到社區健康美食及健走步道。

縣府衛生局長陳南松表示，高血壓、糖尿病等許多慢性病都與肥胖有關，女性健康腰圍不超過80公分、男性不超過90公分，因此蒐羅編整全縣的健康飲食運動地圖，讓想健康減重的民眾可快速找到健康餐點及運動資訊，建立均衡飲食與規律運動的好習慣。

▲▼南投縣衛生局推出「健康飲食運動地圖網」，全縣健康餐飲店家一覽無遺。（圖／翻攝「南投縣政府衛生局健康飲食運動網」）

衛生局指出，透過該地圖網可找到低油、低糖、低鈉等符合健康概念的飲食套餐，讓外食族、忙碌的上班族及想要享受美味又健康的朋友有更多選擇；其中也收錄縣內13鄉鎮市健走步道，列有健走地點、範圍、環境特色等資訊，讓想運動的民眾，不再苦惱何處可運動。。

衛生局提醒，「南投縣健康飲食運動地圖網」網址為「https://health-hp.ntshb.gov.tw」，歡迎民眾多加利用，將健走和健康飲食融入日常生活。