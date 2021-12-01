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高嘉瑜被家暴！徐巧芯揭「林秉樞是塔綠班」揪蘇貞昌「父權思維」

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（合成圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

▲林秉樞、高嘉瑜。（組圖／翻攝自POP Radio YouTube、記者屠惠剛攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，導致其臉部、喉嚨及手上都有瘀青及傷痕。對此，國民黨台北市議員徐巧芯在節目上揭露林秉樞的政治立場，直言「他就是我們在講的塔綠班」，並糾正行政院長蘇貞昌「男人打女人豬口不如」的言論。

徐巧芯11月30日在政論節目「新聞大白話」表示，林秉樞堅稱自己不是公眾人物，希望媒體尊重市井小民的隱私，卻用「Raphael Lin」為筆名，在《關鍵評論網》、台灣智庫的《思想坦克》上撰寫多篇文章攻擊國民黨，並跟許多綠營人士、企業家關係良好，還和陳時中合照，「簡單來說，他就是我們在講的那種塔綠班！」

▲▼0409台北市議會,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

徐巧芯認為，林秉樞如果真的動粗，就是讓人不齒的行為；另外，她也要糾正蘇貞昌說「打女人的男人豬狗不如」這句話，因為「不是男人不能打女人而已，女人也不能打男人，你講這句話本身就有很重的父權思維，打人就是不對，就是豬狗不如…你講得好像說女人打男人就可以，沒有這種事情，都不行！」

外傳，林秉樞發現高嘉瑜跟前男友還有傳訊息，因此吃醋動手並限制其人身自由，還以私密影片要脅。高嘉瑜辦公室表示，高嘉瑜12月1日上午10:30開記者會說明。

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