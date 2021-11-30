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人妻指控老公不戴套敗訴　揭被逼「做愛1000次換離婚」逆轉

▲▼ 性愛,保險套,做愛,。（圖／免費圖庫pixabay）

▲黃男遭妻指控做愛不戴套，還逼墮胎。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

屏東一名黃姓男子遭妻子指控，每次發生性行為時都不戴套，並要求她吃避孕藥，如果懷孕便強迫墮胎，但當時黃男辯稱妻子是因外遇才不想懷孕，一審離婚遭駁回，不過妻子上訴指出，黃男逼她要做愛1000次才答應離婚，還抓到黃男外遇，逆轉案情成功離婚。

根據判決書內容，黃男11年前娶下妻子，育有2名子女，黃男妻子指控他在從事性行為時拒絕戴套，還要她自行吃避孕藥，有次得知懷孕，黃男竟強迫她墮胎，但她仍堅持生下孩子，此後黃男依然不願意戴套，她只好長期服用避孕藥，自己承受身體上的副作用，心理壓力也越來越大。

黃男辯稱，妻子是因為有婚外情才吃避孕藥，他知情後難受無比，但為了讓孩子擁有健全家庭才隱忍，現在卻被逼著離婚，還被趕出家門，並以岳母對妻子勸說不要外遇的信件作證，屏東地院一審判黃妻敗訴。

黃妻不滿上訴表示，黃男常趁她服用安眠藥後，不戴套強行發生性行為，甚至要求用做愛1000次作為離婚的條件，並指控黃男有婚外情，目前正和女友同居。

高雄高分院認為，黃男與妻子都有疑似出軌行為，並在訟訴過程互相指責，雙方都無心再維持婚姻，且黃男竟趁妻子用藥後無視對方意願，強行從事性行為，還說要一輩子這樣等羞辱言語，二審黃妻勝訴，判准離婚，仍可上訴。

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