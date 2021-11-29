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王鴻薇讚高金素梅有3強！呼籲「做更好選擇」　要朱立倫三顧茅廬

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 經濟組 立委林德福 徐志榮 高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高金素梅。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

無黨籍立委高金素梅近日南下高雄，進行公投宣講，被外界解讀是參選2022年高雄市長的起手式。對此，國民黨台北市議員王鴻薇分析，高金素梅親和力、戰鬥力、爆發力都很強，若參選高雄是很好的選擇，但意願不強，若國民黨未來鎖定高金素梅，黨主席朱立倫要三顧茅廬。

王鴻薇昨（28日）在政論節目「新聞大白話」上表示，最早傳出高金素梅要選高雄是之前「戰鬥藍後援會」流傳一份縣市長參選人名單，當時被誤會是中廣董事長趙少康力挺，後來趙少康趕緊出來澄清，這不是他的意思，是後援會自己點將。

王鴻薇指出，高金素梅親和力和戰鬥力都很強，每次高金素梅質詢都給黨籍立委很大的壓力，很多群組都會廣傳高金素梅的質詢影片以網路廣傳度來看，大概是藍營立委裡面排前三名的，還有國民黨支持者跟她說，「我們那麼多立委，還比不上一個高金」，真的會有這樣的聲音認為高金素梅講的非常到位、鏗鏘有力、有條有理，高金素梅不只親和力強、戰鬥力強，爆發力也很強。

對於高金素梅若參選高雄市長，王鴻薇認為，這是很好的選擇，但有個重點，就是個人意願，據了解，高金素梅的意願並不強，有人去問高金素梅，高金素梅回應沒意願。

王鴻薇提到，如果未來國民黨要鎖定高金素梅，朱立倫要做到三顧茅廬，要去拜託、要去請，現在高雄的人選比較保險牌是李四川，但李四川一直沒有意願，否則在上一次高雄市長補選時，第一人選就是李四川，而李四川當時沒意願，若2022年挑戰陳其邁，李四川會不會有意願不曉得；至於台北市議員羅智強，戰鬥力和機動性強，所以也有人想到他。

王鴻薇認為，無論如何，對於國民黨來講，高金素梅不是國民黨籍，而是友軍，如果國民黨鎖定高金素梅，要用更大的誠意和力氣，高金素梅服務原住民非常好，很熱情，與民眾臉貼臉親和力強，如果有機會服務更多選民，「我個人還是會呼籲，高金可以做一個更好的選擇啦！我不是說這個選擇一定是比原來的原住民立委好，而是你可以服務更多的人，當更多人需要你的時候」。

高金素梅在高雄宣傳公投「四個都同意，台灣更美麗」，影片更在網路破10萬觀看。對於高金素梅是否有可能參選高雄市長，朱立倫27日出席國民黨高雄市黨部127週年黨慶活動時受訪回應，每一位都非常歡迎，現階段在12月18日之前，全力拚公投。

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王鴻薇高金素梅朱立倫

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