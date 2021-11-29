彰化139線降速限！當地人「罰單不斷」　崩潰求回復速限50公里

▲彰化139縣道限速40公里。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者陳韻如／彰化報導

彰化縣道139線大彰路從東外環到螢光段自2020年10月起速限調降至40公里，然而，速限調降後一年來，仍有死亡車禍發生，就有民眾質疑，降速根本沒有用，反而讓當地民眾罰單不斷，因此憤而要求回復到原本的50公里。

根據彰化縣警察局交通隊統計，2020年1月至10月，彰化縣道139線大彰路發生242件車禍事故，其中有3件當場死亡，203人受傷、受傷，10月間降速為40公里，希望能有效降低意外發生的機率。

對此，彰化縣警局表示，經過統計後，2021年截至目前為止，這個約4公里的降速路段已取締了2萬5711件交通違規，其中超速就高達2萬5505件，佔了其中的99.1%，不過，因為嚴格取締，該路段的車禍案件從去年的125件已降到今年同期的93件，可見已有相當的效果。

然而，儘管速限降低、警方嚴格取締，但該路段今年仍舊發生3起死亡車禍，共3人死亡，相較去年的1起1人死亡，卻增加了2人。對此，當地民眾便質疑，機車自撞死亡案件不減反增，分明就是駕駛的個人問題，降速並無法減少車禍的發生，反而讓當地民眾猛吃罰單，叫苦連天，只好避開行駛該路段，也造成民眾不便，因此建請回復到原本的50公里。

不過，縣府工務處回應，無論路況好壞或速限高低，民眾都應遵守交通規則和道路速限等標示，確保自身和其他用路人的行車安全、避免車禍發生。