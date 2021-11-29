「情色教主」雪碧成法院認證小三！為已婚音樂老闆產女判賠金額曝

▲雪碧為已婚的郭柏鈞產1女，正宮林咚咚請求連帶賠償80萬，士林地院今宣判。（合成圖／翻攝自雪碧、林咚咚臉書）

記者黃宥寧／台北報導

「情色教主」雪碧（本名方祺媛）前年疑介入已婚老闆郭柏均同居且生女，讓正宮林咚咚（本名林家慧）氣得提告侵害配偶權，連帶求償80萬元，士林地院29日宣判，當事人均未到庭聆判，一審認定郭柏均、雪碧侵害林咚咚配偶權，明顯已破壞林咚咚婚姻生活圓滿、安定及幸福，2人須連帶賠償新台幣45萬元、另郭柏均侵害名譽權須賠10萬。

上月8日首次開庭雪碧與郭柏均未現身也沒委任律師，林咚咚則與委任律師朱容辰出庭。律師主張，雪碧在2019年11月30日產下一女，與已婚郭柏均逾越男女正常交往之情仍持續到2020年3月、4月，依戶籍登記資料所登記母親欄位為方祺媛（雪碧），對雪碧、郭柏均求償共80萬。

律師首次開庭時提出「壹壹產後護理之家」曾對郭柏均提出告訴，指控郭柏均「安排其妻方祺媛入住壹壹產後護理之家作月子，共消費新台幣16萬9188元」，卻沒有繳清就落跑，涉犯《刑法》詐欺罪，事後郭柏均委託友人繳清，告訴人表明撤回告訴，獲不起訴，也因這份處分書，更確定2人原本撲朔迷離關係。

另外，郭柏均曾在去年2月8日開記者會澄清自己與雪碧關係，甚至自嘲「台灣第一渣男」，更暗示記者妻子林咚咚2019年產下第3子不是他的種，對此涉嫌妨害名譽，林咚咚向他求償20萬，法院一併審理。

一審認定，雪碧與郭柏均確實侵害林咚咚配偶權且情節重大，明顯已破壞林咚咚的婚姻生活圓滿、安全及幸福，而使林咚咚精神上受有相當程度痛苦，判2人連帶賠償新台幣45萬元；妨害名譽10萬，可上訴。