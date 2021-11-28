檢舉魔人「1年業績2萬件」基層警累炸！警：紅黃線將不開放檢舉

▲民眾檢舉紅線違規停車後，員警需到場確認、查證才可開單。（示意圖／記者林悅翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

苗栗線專業的檢舉者一年可檢舉約2萬件的交通違規，由於需要花費時間查證、審核，讓基層員警苦不堪言，甚至有民眾會叫員警到場開單，不來就會被投訴。對此，苗栗縣警察局竹南分局分局長林永勝認為，「道路交通管理處罰條例修正草案」中不開放民眾檢舉紅黃線違停是正確的方向。

立法院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，羅列46項違規樣態開放民眾檢舉，其中「靜態項目」縮限於路口、行人穿越道、人行道等嚴重影響交通安全與秩序等違規停車，而紅黃線則在未嚴重影響交通安全秩序情況下，不予舉發。

▲檢舉示意圖。（圖／花蓮縣警察局提供）



據《自由時報》報導，苗栗警方統計，全縣約有10名職業檢舉者，會以撥打110或發簡訊的方式舉發交通違規，1年下來累計約2萬件；苗栗市則有5、6名職業檢舉者，會在鬧區及公園等路段檢舉汽、機車在騎樓、人行道的違規停車。

警方表示，檢舉者大都以簡訊方式檢舉，走到哪就檢舉到哪，讓各轄區的員警疲於奔命，甚至有人會指揮員警辦事，如不要鳴笛、直接開單，檢舉人則在一旁觀看，若不從就會利用1999或縣長、縣警局長信箱等方式投訴員警，平均一週就會有至少20封投訴信。

針對「道路交通管理處罰條例修正草案」未來不開放紅黃線讓民眾檢舉一事，據《PeoPo公民新聞》報導，林永勝認為，漫無目的的檢舉造成公務員、員警的工作量增加，間接造成很多民怨，雖然不開放檢舉正反評價都有，但交通問題還是要回歸到基本面的3個面向：交通工程、交通教育及交通執法。

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