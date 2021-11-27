快訊／英國也淪陷了！2人感染Omicron變異株　另1國61人正在驗

▲英國驗出2人感染Omicron變異病毒株。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）27日表示，英國驗出2名新冠肺炎陽性患者，而且均是新型的Omicron變異病毒株。

根據英國《衛報》報導，英國2名患者確診感染後，目前正在接受隔離治療。

新冠Omicron變異株最早自南非被發現，先後傳播至波札那、以色列、香港及比利時、英國，荷蘭27日也從南非抵達的班機上驗出61人陽性，不過是否為Omicron變異病毒株，仍待檢驗。