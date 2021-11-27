天道盟大老喪母公祭500黑幫致意　百警戒備緝獲通緝犯+7少年

記者陳雕文／新北報導

天道盟同心會綽號「世紀子」的紀姓男子之母親過世，27日上午在板橋殯儀館舉辦告別式，天道盟盟主兼太陽會會長曾盈富（鐵霸）、四海幫幫主張存偉（純偉）、不倒會林振修等大人物均到場，現場約有500人！新北警不敢大意，派出115人在場戒備、維持秩序，最後逮捕10人。

▲警查獲妨害自由通緝犯1名、協尋少年1名、毒品強制採驗人口1名、未成年7名，均依相關法令辦理解送及保護措施。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，紀男跟地方人士交情友好，目前跟隨天道盟顧問黃良誥（綽號：黑龍）從事殯葬業及靈堂布置等工作，日前紀母過世，並於27日舉辦告別式，天道盟盟主兼太陽會會長曾盈富（綽號：鐵霸）、四海幫幫主張存偉（綽號純偉）、不倒會林振修、天子會李子建、天龍會周志勇、天鷹會薛大盛、松山會許壬津等，約500人到現場參加致意，場面相當壯觀。

▲黑幫公祭，警方到場維持秩序。（圖／記者陳雕文翻攝）

為防制幫派分子利用婚喪喜慶機會，製造衝突危害社會治安，海山警分局、刑大、保大、少年隊、婦幼隊等單位出勤，共有115名警力到場戒備，在殯儀館大門前逐一盤查前來參加公祭的幫派份子，除要求出示身分證查驗身分外，並要求均須脫下口罩拍照確認。

直到告別式順利落幕，警方共計查獲妨害自由通緝犯1名、協尋少年1名、毒品強制採驗人口1名、未成年7名，均依相關法令辦理解送及保護措施。

▼警方在殯儀館大門前逐一盤查前來參加公祭的幫派份子。（圖／記者陳雕文翻攝）