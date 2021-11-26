　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為何中國屢施壓訪訪台團　謝長廷解答：駐外只為向上級交代

▲▼駐日代表謝長廷（圖／記者季相儒攝）

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣國際地位進步，近年來有美國、歐洲議會訪團來台，但卻屢屢遭到中國駐外單位施壓。對此，駐日代表謝長廷今（26）日在臉書解答為何中國會一再上演施壓的舉動。

謝長廷表示，又有一團美國國會議員到台灣訪問，眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露行前中共大使館曾經施壓要求取消，我們對彼等不畏壓力的到訪表達敬佩與歡迎。而之前捷克議長訪台、立陶宛准許台灣設代表處及議員將赴台訪問、最近神戶的友台議員高峯會等等也都有類似情形。

對於中國施壓的模式，謝長廷分析首先，對一個訪台或友台的行動，中共政府表達抗議或施壓，要求停止，接著引發當事者反感或第三者的同情，最後施壓無效，適得其反。

至於，有人不解，這種引起反效果的事情為什麼一再重演？難道中國駐外單位故意反串？謝長廷說明，其實，這是威權政府常會發生的事，原因就是官員所做的是為了向上級交代，保護自己官位而已，並不是考慮效果，或對外形象，因為他們如不表態反對或施壓制止，可能遭到內部鬥爭而失去權位。

不過，謝長廷說，幸運的是，台灣已經民主化，駐外單位只要為台灣整體利益考量就好，倒不需要擔心被鬥爭而表態。

►冬日「除濕小幫手」特價了！

ET快訊
北市無名女屍14年後終於回家！超悲慘身世曝光
下周鋒面通過＋冷氣團又來　有望挑戰今年最低溫6.6度
澳門400億大亨洗米華涉中國內地開賭場　溫州檢方下令拘捕
快訊／楊勇緯奪生涯大滿貫賽首金　穩住世界第一寶座
新魔王毒株「再淪陷1國」　比利時遭入侵共5國現蹤
基隆捷運敲定「南港-八堵」13站　最快2032年底完工
拖板車線圈突然脫落！女騎士撞上「頭部撕裂傷20公分」送醫急救
泰國環球小姐驚傳「遭攝影師性侵」　至少10人受害
玻璃棧道地板碎裂！她逛到一半「高空墜下」　枯枝救了一命

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為何中國屢施壓訪訪台團　謝長廷解答：駐外只為向上級交代

國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

美國議員訪台　8架次共機擾台遭廣播驅離

林靜儀反嗆記者　國民黨：失格！「女版陳柏惟」鄉親難認同

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛可以，美豬就有問題？

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

公投亂大選？「民進黨失憶中」　鄭麗文：換個有能力的中選會主委

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

開車等紅燈…BTS防彈少年團突現身表演！　女主持人被V爆擊：我不會洗車了XD

台中一蘭拉麵開幕狂粉排60小時　他花3萬↑買第3位「得到限量碗」

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

為何中國屢施壓訪訪台團　謝長廷解答：駐外只為向上級交代

國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

美國議員訪台　8架次共機擾台遭廣播驅離

林靜儀反嗆記者　國民黨：失格！「女版陳柏惟」鄉親難認同

共機持續侵擾台防空識別區　AIT處長：鼓勵兩岸重啟對話

批國民黨強詞奪理　賴清德：為何吃美牛可以，美豬就有問題？

藻礁永存承諾惹議　黃暐瀚諷蔡英文：反毒辯稱反海洛因但不反大麻

台灣全球防疫評比狂掉29名　國民黨：蔡政府是「防疫豬隊友」

公投亂大選？「民進黨失憶中」　鄭麗文：換個有能力的中選會主委

首創接地氣行銷！台南獵鷹27日踩街遊行　號召球迷「翼起鷹援」

雷／渣男睡「閨蜜丼」！林心如楊謹華心機互撕　深山女屍身份網瘋猜

北市無名女屍14年後終於回家！警積極翻查　超悲慘身世曝光

為何中國屢施壓訪訪台團　謝長廷解答：駐外只為向上級交代

國軍文藝金像獎比照「三金」　邱國正「感謝看見保衛國家的努力」

泰國環球小姐宣傳照「踩國旗」遭檢舉！　最慘恐面臨2年牢獄之災

青龍獎／《玆山魚譜》爆冷抱5獎　《逃出摩加迪休》奪最大獎

鴻海旗下富士康首座晶圓級封測廠　青島西海岸新區投產

下周鋒面通過＋冷氣團又來　天氣風險：有望挑戰今年最低溫6.6度

阿布達比大滿貫賽楊勇緯奪生涯首金　穩住世界第一寶座

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

政治熱門新聞

揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

快訊／強化台美合作！蔡英文宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

林靜儀挺萊豬　他酸：傻還是蠢

教部推動200億數位學習精進計畫　將砸錢達「生生用平板」

林靜儀反嗆記者　國民黨：失格！「女版陳柏惟」鄉親難認同

中國軍事侵擾不斷　蘇貞昌拍板舉債2372億強化海空戰力

柯文哲：基捷北捷距離280公尺「轉乘效果差」

美參眾議員深夜抵台　總統府：本次成員皆積極挺台國際參與

收到蔡依林的蛋糕　洪秀柱狂讚：紮實而甜蜜的滋味！

鄧佳華想唱跨年　北市拒絕

幕後／秘籌半年「行動時代辦公室」周末成立

轟違規蓋招待所　顏寬恒：該拆就拆

美參眾議員深夜抵台　AIT：將討論美台關係、區域安全

美國參、眾議員訪團11月2度訪台　外交部：有助深化台美深厚情誼

更多熱門

相關新聞

日本新一波疫苗捐贈未提台灣　謝長廷：已主動表達目前國內無急需

日本新一波疫苗捐贈未提台灣　謝長廷：已主動表達目前國內無急需

近期日本宣布提供370萬劑的疫苗給尼加拉瓜和埃及等國，另外也說將繼續檢討支援越南，但此次捐贈疫苗沒有提到台灣，對此，駐日代表謝長廷指出，台灣疫情穩定，沒有理由再接受支援，「因此我們主動向日方表達台灣已無急需，日本對台灣提供疫苗的事，算是告一段落了。」

謝長廷慟李應元癌逝：曾懇求他活著等我回台

謝長廷慟李應元癌逝：曾懇求他活著等我回台

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

2021台日生醫科技線上論壇今日登場

2021台日生醫科技線上論壇今日登場

「疫苗政策失敗」釀台人無法出國　蔡壁如：請蔡政府別當民粹阿Q

「疫苗政策失敗」釀台人無法出國　蔡壁如：請蔡政府別當民粹阿Q

關鍵字：

謝長廷

讀者迴響

熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

網紅暨大演講「感謝狀丟垃圾桶」被轟爆　刪限動道歉

新變種Nu魔王來了！前台大醫示警「這隻可能玩真的」

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

鄧佳華送餐了！豪曝一日薪資「買286萬阿法」

行跡可疑遭警盤查　JKF女郎賈曈曈持毒被逮

「主婦界皇太子」男星認了是渣男！隱瞞離婚4年　搞大女友肚子又流產

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

惹不起「天生易怒」星座Top 3

台中巡佐撞車「陰莖3度燙傷無法行房」 怒提國賠52萬結果曝

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

即／漁船絞網失去動力　船長潛水排除卡船底亡

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

更多

最夯影音

更多
已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面