為何中國屢施壓訪訪台團　謝長廷解答：駐外只為向上級交代

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

台灣國際地位進步，近年來有美國、歐洲議會訪團來台，但卻屢屢遭到中國駐外單位施壓。對此，駐日代表謝長廷今（26）日在臉書解答為何中國會一再上演施壓的舉動。

謝長廷表示，又有一團美國國會議員到台灣訪問，眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）透露行前中共大使館曾經施壓要求取消，我們對彼等不畏壓力的到訪表達敬佩與歡迎。而之前捷克議長訪台、立陶宛准許台灣設代表處及議員將赴台訪問、最近神戶的友台議員高峯會等等也都有類似情形。

對於中國施壓的模式，謝長廷分析首先，對一個訪台或友台的行動，中共政府表達抗議或施壓，要求停止，接著引發當事者反感或第三者的同情，最後施壓無效，適得其反。

至於，有人不解，這種引起反效果的事情為什麼一再重演？難道中國駐外單位故意反串？謝長廷說明，其實，這是威權政府常會發生的事，原因就是官員所做的是為了向上級交代，保護自己官位而已，並不是考慮效果，或對外形象，因為他們如不表態反對或施壓制止，可能遭到內部鬥爭而失去權位。

不過，謝長廷說，幸運的是，台灣已經民主化，駐外單位只要為台灣整體利益考量就好，倒不需要擔心被鬥爭而表態。