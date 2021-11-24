開放萊豬「赴美查廠」又拖一年！　藍委凍結食藥署預算100萬元

▲開放萊豬「赴美查廠」又拖一年！藍委凍結食藥署查驗預算100萬元。（圖／記者嚴云岑攝）



記者嚴云岑／台北報導

行政院今年開放萊美豬進口，但赴美查廠至今尚未執行。立委蔣萬安表示，我國已打兩劑疫苗，符合美國入境規定，食藥署卻遲遲未執行查廠，承諾改版的「豬肉儀表板」，自上次質詢後也未見更動，預算應等查廠完成後再解凍。對此，食藥署長吳秀梅回應赴美查廠難處，並承諾本週會完成豬肉儀表板修正。

立法院衛環會今（24）日進行「111年度中央政府總預算案審查」，食藥署編列「食品藥物管理業務—食品管理工作—食品邊境查驗及國內外稽查管理」項目年度預算4億7124萬8千元，遭國民黨立委蔣萬安提案凍結100萬元。

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蔣萬安表示，行政院長蘇貞昌去年12月11月表示，「赴美查廠是開放萊豬必要條件」，萊豬開放一年屆滿，近期疫情趨緩美國也訂出邊境管制規定，打滿2劑疫苗可以入境，「赴美查廠不能再成為藉口」，經費應該等實際查廠後再解凍。

▲食藥署長吳秀梅出席立法院社福衛環委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，蔣萬安也提到，萊豬進口後架設的「豬肉儀表板」，至今只能看到每日進口量與總量，想要查特定日期的進口量，卻無從查起，質疑食藥署的公開透明性，最後更開砲，「如果沒有技術人員的話，我介紹給你。」

對此，吳秀梅回應，美國11月22日的確診數為15萬8867人，疫情並未趨緩，只是有訂出疫苗政策而已，加上美國沒有允許任何一個國家前往查廠。豬肉儀表板資料食藥署一直有準備，會在本週內完成修正。

蔣聽聞後回應，這是行政院承諾，「不能說美國不允許就不去。」場面一度僵持。最後是由衛福部長陳時中發言打圓場，表示查廠明年還有一年可以執行，會努力去做，同意委員建議凍結100萬元，並提交書面報告。

▼豬肉儀表板。（圖／翻攝食藥署網站）

