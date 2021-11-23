起底新店帽T殺手！「家住高雄三民區」開夜車北上犯案　早買好機票

▲新店槍擊案，殺手連夜開車北上犯案。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇、林昱萱／新北報導

犯下新店槍殺案的黃姓槍手(30歲)得手後火速飛往廈門潛逃，其犯案之後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查。據悉，黃男住在高雄三民區，案發前一天開著權利車連夜北上至新店，至於是否有其餘共犯、詳細案情仍有待後續追查。

黃嫌於當日上午6時就開車到何男住處附近，在該處埋伏約2小時，直到何男上午送孩子上學後回家時，朝著對方連開4槍，導致對方當場斃命，而黃男犯案後，腳步從容地開車逃離現場，先是於新店中央、環河路賣場棄車後變裝，隨即搭乘計程車至北市龍山寺捷運站進行第二次變裝。

警方也發現，黃男是住在高雄三民區，案發前一日就開車連夜北上，而犯案之後又多次製造斷點、變裝後，在第二航廈旁聯外道路徘徊1個多小時後，用「襪子」將槍、子彈包起來丟進加蓋水溝。另外，黃男到廈門航空機場櫃檯時，也是直接拿機票check in，顯示其早就買好機票，整起案件都指向黃男所有行徑都是經過縝密的計畫，但至於是否有共犯，目前警方仍在追查。

另外，稍早有消息傳出黃嫌可能在鳳山區一處地點工作過，該地點是一家成立20多年的製冰工廠，但廠內資深員工表示，從沒聽過或看過這個人。