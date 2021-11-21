「下次冠狀病毒大流行可能來自老鼠」　研究：牠們染病後無症狀

▲普林斯頓大學專家指出，嚙齒動物反覆接觸冠狀病毒，導致牠們對病毒產生一定程度耐受性。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

新冠肺炎持續於全球範圍流行，近期更傳出動物感染新冠病毒消息，令科學家擔憂病毒可能在動物身上發生突變後，又重新傳染給人類，其中最令人擔憂的就屬老鼠這類嚙齒類動物。美國紐澤西州普林斯頓大學教授莫那辛格（Mona Singh）就發表最新研究指出，嚙齒類動物過去有可能反覆感染冠狀病毒，導致病毒在牠們身上出現異變，這意味著「下一個類似COVID-19疫情很可能就來自老鼠」。

根據莫那辛格教授研究團隊近日發表於期刊《公共科學圖書館：計算生物學》（PLOS Computational Biology）的研究，顯示嚙齒類動物自古以來就反覆交互感染冠狀病毒，使得牠們獲得某種對冠狀病毒的耐受性和抵抗力，同時也增加病毒株對現有藥物的抗藥性，「一些現代囓齒動物物種類可能是類SARS冠狀病毒的無症狀帶原者，其中可能包括一些目前尚未被發現的病毒」。

研究指出，冠狀病毒是由ACE2受體進入人體細胞，而分析嚙齒動物細胞ACE2受體，發現其受體上的氨基酸序列呈現多樣變化，顯示該物種在進化過程中反覆接觸類SARS冠狀病毒，嚙齒動物因此對冠狀病毒產生一定程度的耐受性。然而，大多靈長類動物對冠狀病毒幾乎沒有適應性，這也代表嚙齒動物可能會成為一個病毒庫，雖然嚙齒動物攜帶病毒一事早有所聞，但由於近2年新冠肺炎肆虐，此研究也引起相關單位重視。

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