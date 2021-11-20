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失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　「神邏輯」讓女網友氣炸了！

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　神邏輯讓女網友氣炸了！

▲有名女網友在《Dcard》發文表示，她失聯5年的前男友某天突然主動傳訊還罵她劈腿，讓她無奈又傻眼。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

漫畫《然後，女主角就不在了》故事描述兩名女子每天等待不告而別的男友歸來，沒想到類似劇情竟在真實世界上演。有名女網友在《Dcard》發文表示，某天突然收到失聯5年的前男友傳來訊息，原本想一吐多年苦水的她，竟反先被對方指責劈腿，還說「雙方沒提分手，就代表沒有分手」，更嗆她劈腿劈得理直氣壯、不懂反省。各種神邏輯讓女網友氣到直呼「無語至極」。

女網友表示，她在2015年時認識這名前男友，雖然兩人在網路認識又是遠距離交往，但當時年紀還小，「認定了就是認定了」，交往前期也很甜蜜，每天會打電話、傳訊，每個月也都會安排見面。但交往不到一年，前男友就突然斷絕聯繫，不論女網友傳了多少訊息、打了多少電話，對方就是不讀不接，完全把她當透明人。

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為此女網友還從台北到前男友位於台中住處的樓下，希望對方能告訴她「為什麼不理我？我哪裡做錯了？」卻一直等不到對方出現與聯繫。直到2017年的情人節當天，女網友發給前男友最後一則訊息後，就決定要揮別這段讓她痛苦的感情。

失聯5年前男友突傳訊罵劈腿　神邏輯讓女網友氣炸了！

▲前男友的神邏輯讓原PO幾乎無言以對。（圖／翻攝自《Dcard》）

後來女網友不僅成功走出傷痛，還與現任男友到了論及婚嫁的階段，沒想到這時，前男友竟突然傳訊邀請她一起去跨年，讓女網友傻眼，回覆對方「我要跟我男朋友跨年」，讓這名失聯5年的前男友理智線斷裂，怒噴女網友劈腿，還說「我們都還沒分手」，即使女網友強調兩人自2016年就沒聯絡，對方還是不滿的說「我沒提分手、妳也沒提分手，就代表我們沒有分手，妳現在就是劈腿」，更嗆女網友「還說多愛我」、「現在劈腿的都比較大聲？」、「妳還不反省？」、「找死？」甚至還要求女網友當天就到他住處見面。

這讓曾經期待哪天真的聯繫上就要「說好多抱怨話」而沒封鎖對方的女網友徹底心死，立刻封鎖所有前男友的社群帳號與聯絡方式。

網友們看完驚呼：「精神分裂」、「天啊，我到底看了什麼？」、「哪裡來的神經病？」更有網友提醒原PO要小心自身安全。原PO則回應，之前與對方是遠距離交往，所以雙方的共同朋友不多，也有提醒認識前男友的人別透露自己的訊息給對方，原PO也呼籲有類似遭遇的網友「失聯一個禮拜就提分手，不要浪費青春了吧！」

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