新北鶯歌消防分隊長買醉！竟「出動消防車」載回　遭重懲

▲鶯歌消防隊分隊長林庚賦上月27日喝醉酒，被消防車載回分隊，因不醒人事，還需要同仁攙扶。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

時序入冬，各地火警頻傳，加上高雄城上城大火還殷鑑不遠，本刊接獲讀者投訴，指新北市鶯歌區消防隊竟傳出分隊長執勤時開小差，不但趁機外出喝酒，醉到不醒人事後，竟還由消防車將他載回分隊的離譜情事。

本刊調查，鶯歌消防隊分隊長林庚賦，10月27日晚間到消防第五大隊洽公，後來不但跑去附近餐廳與義消喝酒，還由同仁出車將他載回分隊，離譜的是，林姓分隊長當時醉到不醒人事，從消防車下來時，還需要其他2、3名隊員協助攙扶，才能回床休息。

爆料讀者質疑，為什麼分隊長「洽公」後酒醉，消防隊還要派車協助載回？此外，由於鶯歌地區10月中才發生3間鐵皮工廠大火，儘管當時無人傷亡，但火勢延燒隔壁連棟工廠，當時動用57輛救災救護車及166名消防人員灌救滅火，如果剛好又同時發生火災，醉茫茫的分隊長，身為第一線火場調度指揮人員，要如何指揮救災？又如何能維護民眾財產的安全？

對此，新北市消防局指出，本月8日接獲民眾陳情，指鶯歌分隊主管分隊長林庚賦上班飲酒，旋即由督察室派員於當晚至鶯歌分隊調查，經調閱分隊車庫影像紀錄及比對相關資料，同時訪詢鶯歌分隊長林庚賦。

林在調查時坦承，上月27日18時45分許簽出，並指派隊員駕駛小型消防車與義消人員討論義消事務，期間確有飲酒情事發生，並至當天22時10分左右返隊。

新北消防局表示，三令五申嚴禁同仁在上班時間飲酒，即使以處理公務名義亦同；林姓分隊長身為單位主管當身為表率，卻有違紀行為，實不可取，已於本月10日完成簽報處分並將調整主管職務。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



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