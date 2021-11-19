快訊／基隆國道3號「4車追撞」釀4傷！現場嚴重回堵　仍在排除中

▲基隆車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、林昱萱／基隆報導

國道三號南下0.5公里附近，19日上午10時許發生一起4車追撞事故，造成現場車輛嚴重回堵，目前警消正努力排除現場狀況，至於事件詳細發生原因，仍有待調查。

這起事故發生在19日上午10時許，是發當時槽車、貨櫃車、小貨車等車於基隆隧道內發生追撞，而巨大的撞擊力道讓4車都有不同程度的毀損，更有一台小貨車的車身直接打橫，橫躺在2車道上，所幸4車駕駛都只受到輕傷，但這起事故也造成現場嚴重回堵、塞車，目前仍在排除中。