一週內2診所「誤打莫德納」　北市擬開罰：要與其他縣市有一致性做法





▲台北市副市長蔡炳坤。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大安區某家診所12日原定替23人接種第二劑AZ疫苗，卻誤接種成莫德納；事隔不到一週，北市又有一家診所16日替1名民眾原定接種流感疫苗，卻誤接種成莫德納。面對2家診所打錯疫苗，台北市副市長蔡炳坤18日表示，會要求醫療院所神經繃緊，裁罰部分則要與其他曾誤打疫苗的縣市有一致性做法，最快今天下午確定。

北市衛生局13日表示，大安區某診所12日原定23人接種AZ疫苗第2劑，卻誤接種莫德納疫苗，北市已暫停該間診所的第14期新冠肺炎疫苗接種服務，至確認完成改善後為止。

北市內湖某診所16日有1名民眾原定接種流感疫苗，卻誤接種莫德納疫苗。北市衛生局指出，個案原已接種AZ第一劑疫苗逾9週，接種後經醫師看診，於診所觀察30分鐘無不適後離開；該家診所目前已暫停流感疫苗、新冠肺炎接種服務至完成改善為止。指揮中心發言人莊人祥回應，該案會視為新冠疫苗完整接種，相隔7天後可再安排接種流感疫苗。

面對北市一週內爆出2間診所誤打莫德納疫苗，蔡炳坤18日受訪時指出，一直有交代接種站要落實三讀五對，像是接種到流感疫苗這種事，自己一開始聽聞也覺得不可能，畢竟2款疫苗外觀並不相同，但實際上確實已發生，可能是因為一般診所人力較少，同時又要接種其他疫苗，「坦白講是不該犯的錯。」目前已經停止該診所接種疫苗，等對方提出改善計畫後再做核對，並視情況恢復接種。

至於有無可能對2間診所開罰？蔡炳坤說，衛生局都有做相關討論，需要先就相關法規做判定，過去其他縣市也有誤打疫苗狀況，最主要的是得和其他縣市有一致性做法，最快於今天下午確定。

最後，蔡炳坤呼籲，由於疫苗已經接種一段時間，一開始打疫苗時可能會比較嚴謹，做久後會稍微鬆懈，會要求醫療院所神經繃緊，務必做好三讀五對，避免再次發生誤打事件。