高端混打副作用難評估！專家會議曝「無有效實證」要民眾自行斟酌

▲指揮中心開放高端加打其他廠牌疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布高端可加打AZ、莫德納或BNT，根據統計，目前國內已有18人打高端後混打其他疫苗，不過近期高端混打爭議不斷，根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）最新專家會議紀錄，有專家認為目前高端加打其他疫苗，並無有效性的臨床試驗或研究實證。

針對高端混打安全疑慮，衛福部部長陳時中今上午在立法院被立委問及副作用一事，他也直回「國家有法律、藥害的相關救濟制度，我無法負責。」此回應也引發外界砲轟。

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而專家會議紀錄內容指出，接種1劑或2劑高端疫苗民眾，如因入境他國必須提交該國要求 COVID-19 疫苗接種證明，可提列需求相關文件，在出國前接種經食藥署核准專案製造或輸入的COVID-19疫苗，與最後1劑高端疫苗間隔28天後接種，如需接種2劑，間隔依該項疫苗中文說明書所列最小間隔完成。

會議紀錄中也明確寫道，有專家認為，目前尚無高端疫苗與其他 COVID-19 疫苗交替使用安全性與有效性的臨床試驗或研究實證，民眾應衡酌接種必要性、感染與接種後副作用風險，並經醫師評估後再接種。