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死於獄中處理方式為何？　前女囚拍片爆冷血真相

▲▼監獄,受刑人,手銬。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲美國女Youtuber潔西卡（Jessica Kent）拍片分享，無親人的囚犯死於監獄中，獄方的殘酷處理方式令人鼻酸。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者黃靜芸／綜合報導

人的出生會有人恭喜，而過世通常也都會有人幫忙處理後事，但若是死於監獄中的囚犯，有些就沒那麼幸運了。美國一名女性先前因染上毒癮曾入獄服刑過，她拍片分享監獄中一些不為人知的祕密，並提到若沒親人的囚犯死於監獄中，則會被埋葬在監獄的墓地，更殘忍的是墓碑上不會刻上名字，只會有一排囚犯編號。

據《鏡報》報導，美國一名女子潔西卡（Jessica Kent）先前因有10年的毒癮，在此期間她曾進出多次監獄，金盆洗手後她成為一名Youtuber，頻道內容主要分享她在監獄中遇到的大小事，日前她發佈一段標題為「囚犯在獄中過世後會發生什麼事」的影片。

潔西卡在影片中闡述當某人在監獄中死亡，無論是否有親人，「他們通常會用擔架把你架出去，之後確認生命跡象，若已過世就會將遺體裝進黑色袋子」，而這個「黑色袋子」將會被送到最近的醫院或停屍間，並通知家人前來認領遺體。

前面她的敘述是在囚犯有親人的狀況下，潔西卡隨後補充，對於那些已經無親無故的囚犯，死後則會被裝入極為簡陋的棺材裡，並埋葬在監獄的墓地，「所以即使死了，你仍在監獄裡，你的墓碑上甚至不會有名字，只有囚犯號碼」。

潔西卡也分享了她親身經歷，「我確實看過一位沒有家人的老婦人，一名工作人員告訴我她被埋葬在監獄裡，這讓我很傷心，因為她像每個人的奶奶一樣善良，這真是一種悲傷的情況」。

每個服刑者都有刑期和出獄日期，但有些人較不幸在獄中身亡，而剛好又沒有親人，則可能就成了「無期徒刑」，死後仍然在監獄中，就如潔西卡最後說的，「死亡是獄中生活的一部分」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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