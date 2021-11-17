蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

▲立委蔡適應。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，對此，民進黨立院黨團書記長蔡適應17日表示，美國國務院會後新聞稿納入過去沒有被放入的「六項保證」，還用「strong」這樣強烈的字眼，表達反對中國意圖片面改變台海現狀，顯示美方充分表達對於捍衛自由民主、對於友邦和民主同盟的支持。

蔡適應今天上午在民進黨團記者會受訪分析，拜登上任後陸續發表挺台言論，例如今年6月在G7峰會聲明中首次提及「台海穩定是重要的事情」，8月又稱台海問題與阿富汗議題不一樣，美國信守對夥伴的承諾，當有人入侵北約、日韓或台灣時美國會回應。

蔡適應說，拜登10月曾指他和習近平都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement），白宮事後也重申美國的立場就是《台灣關係法》，同月接受美國媒體訪問，被問到若台灣遭到中國攻擊，是否會防衛台灣，明確回應「是的，我們對此有保證」。

蔡適應說，拜登昨天在拜習會重申，美國堅持《台灣關係法》、美中三公報、台灣六項保證為指引的一中政策，堅決強烈反對片面改變現狀，或破壞台海穩定的行為，不僅特別把「一中政策」以引號加註，且納入過去沒有被放入的「六項保證」，還用「strong」這樣非常強烈的字眼，表達反對中國意圖片面改變台海現狀，顯示這次拜習會中，美方充分表達自己對於捍衛自由民主、美國友邦和民主同盟的支持。

蔡適應批評，反倒是中國藉著官媒「新華社」搞大外宣，把別人沒有說的話硬套到他們的嘴巴，把來不及講的話用新聞稿加進去，「這是非常不道德的」，也可以看出中國政府透過各種手段，意圖營造「台灣是中國的內政問題」，不過歐美這些國家都看得很清楚，台灣的問題就是國際問題。

針對「新華社」宣稱拜登會中表示反對台獨，但其實拜登沒有說這句話，民進黨立委陳亭妃受訪說，這就是中國一貫的手法，就用別人沒講過的話，去作大外宣，拜登所謂的「一中」絕對是跟中國的「一中」是不同的，中國跟台灣本來也就互不隸屬，也就是台灣絕對不是中國領土的一部分。

陳亭妃說，中國不斷地用一些言論吃美國的豆腐，甚至去做大外宣，這次美中會面基本上只是稍微緩解目前緊張的氣氛，沒有想到還是被中國去做這些大外宣的手法，其實這個絕對不是原意，而且跟美國的態度也絕對不同。

▼立法院民進黨團召開記者會，蔡適應（左）回應拜習會議題。（圖／記者屠惠剛攝）