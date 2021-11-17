　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

▲▼ 日台國會議員對談 羅致政 蔡適應。（圖／民進黨提供）

▲立委蔡適應。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登和中國國家主席習近平美東時間15日晚間（台灣時間16日上午）舉行視訊峰會，對此，民進黨立院黨團書記長蔡適應17日表示，美國國務院會後新聞稿納入過去沒有被放入的「六項保證」，還用「strong」這樣強烈的字眼，表達反對中國意圖片面改變台海現狀，顯示美方充分表達對於捍衛自由民主、對於友邦和民主同盟的支持。

蔡適應今天上午在民進黨團記者會受訪分析，拜登上任後陸續發表挺台言論，例如今年6月在G7峰會聲明中首次提及「台海穩定是重要的事情」，8月又稱台海問題與阿富汗議題不一樣，美國信守對夥伴的承諾，當有人入侵北約、日韓或台灣時美國會回應。

蔡適應說，拜登10月曾指他和習近平都同意遵守「台灣協議」（the Taiwan agreement），白宮事後也重申美國的立場就是《台灣關係法》，同月接受美國媒體訪問，被問到若台灣遭到中國攻擊，是否會防衛台灣，明確回應「是的，我們對此有保證」。

蔡適應說，拜登昨天在拜習會重申，美國堅持《台灣關係法》、美中三公報、台灣六項保證為指引的一中政策，堅決強烈反對片面改變現狀，或破壞台海穩定的行為，不僅特別把「一中政策」以引號加註，且納入過去沒有被放入的「六項保證」，還用「strong」這樣非常強烈的字眼，表達反對中國意圖片面改變台海現狀，顯示這次拜習會中，美方充分表達自己對於捍衛自由民主、美國友邦和民主同盟的支持。

蔡適應批評，反倒是中國藉著官媒「新華社」搞大外宣，把別人沒有說的話硬套到他們的嘴巴，把來不及講的話用新聞稿加進去，「這是非常不道德的」，也可以看出中國政府透過各種手段，意圖營造「台灣是中國的內政問題」，不過歐美這些國家都看得很清楚，台灣的問題就是國際問題。

針對「新華社」宣稱拜登會中表示反對台獨，但其實拜登沒有說這句話，民進黨立委陳亭妃受訪說，這就是中國一貫的手法，就用別人沒講過的話，去作大外宣，拜登所謂的「一中」絕對是跟中國的「一中」是不同的，中國跟台灣本來也就互不隸屬，也就是台灣絕對不是中國領土的一部分。

陳亭妃說，中國不斷地用一些言論吃美國的豆腐，甚至去做大外宣，這次美中會面基本上只是稍微緩解目前緊張的氣氛，沒有想到還是被中國去做這些大外宣的手法，其實這個絕對不是原意，而且跟美國的態度也絕對不同。

▼立法院民進黨團召開記者會，蔡適應（左）回應拜習會議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院民進黨團記者會 蔡適應 劉世芳 蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

►日月潭渡假飯店激殺2.1折！

ET快訊
連千毅出庭喊窮！　自曝「月收X萬」要養2小孩
色阿公強逼13歲少女嘿咻　印她裸照四處發
快訊／徐若瑄大量出血　「有暈倒危險」緊急入院
Netflix收視排行出爐！這部夯劇奪冠　《魷魚》只排第10
火辣網紅跟男進房「傳激烈呻吟」全直播　門外男粉爆哭
今迎雨區域出爐！下周探13度　最冷時間點曝
棍棒哥遭辣椒水「射滿臉」慘了！　警開罰先噴26400
消失3年多！54歲張宇「滿頭白髮」近照罕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

侯友宜拚防疫旅館量能3千房　「合意短租」已有3家業者接洽

江啟臣爆沈榮津到漢翔宣傳公投　國防部：主管機關是經濟部

莊人祥稱高端是「加打」　柯文哲笑回：0＋N＝N

被網友PO文影射是「台大抓耙仔A143」　黃偉哲否認並已報警

支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

蔡英文、習近平有共同點？　他舉1例：歷任民進黨主席不會這麼做

蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

辣妻喝醉睡倒客廳...貼心尪救援 抱不動用拖的！網讚：神仙老公

超反差！帥哥宰肉員「手起刀落」　俐落拆解豬骨樣圈粉無數：我單身

開箱美國南加州沙漠「全黑豪宅」　住一晚5萬元！她讚：就像藝術品

不滿被超？豪車後座秀球棒逼車　駕駛被兩度追上：你到底要幹嘛

22歲男偶像認愛同框放閃經紀人 淚崩擁女友：不想遇到粉絲再被甩開手

公投「藍白合作」？　柯文哲今晚赴凱道送羅智強「藍白拖」

侯友宜拚防疫旅館量能3千房　「合意短租」已有3家業者接洽

江啟臣爆沈榮津到漢翔宣傳公投　國防部：主管機關是經濟部

莊人祥稱高端是「加打」　柯文哲笑回：0＋N＝N

被網友PO文影射是「台大抓耙仔A143」　黃偉哲否認並已報警

支持藻礁公投被酸「集體智商13歲」　時力怒了要張景森公開辯論

核四未過2838億負債電費分攤　王世堅：每人1萬1千拯救生命

游錫堃遭假帳號冒用詐財　劉世芳：支持修法加重刑責

蔡英文、習近平有共同點？　他舉1例：歷任民進黨主席不會這麼做

蔡適應曝拜習會3關鍵　六項保證首入稿「反映美國支持民主同盟」

從「習拜會」到第三份歷史決議　陸學者：向美發出最直白訊號

招名威／再等高端疫苗一段時間！

水果刀從左眼插大腦！1歲女童就醫回家發現　「4cm斷刀」仍在腦內

準岳父喝醉問「把我女兒當什麼」　現場火爆...余祥銓：還好阿嬤救援

氟漆、氟膠有何差別？　醫師比較讓你秒懂

華航勇奪台灣企業永續報告書金獎　願景成為台灣首選航空公司

社交距離算什麼！戴口罩也要賭　警破鐵皮屋賭場逮35人　

愛息族注意！這三檔ETF配息大勝去年　最晚這天買進可參加除息

美參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

婚姻是否長久「婚禮上3跡象」洩端倪　 伴郎伴娘1舉動也露餡

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

政治熱門新聞

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

周勝考「牽手」何淑峰　又帶女友人逛摩鐵

遭爆與已婚女議員「牽手情」　男議員回應了：只是在玩

聽完高端混打回應　他氣炸：厚顏部長、無恥廠商

顏寬恒稱從小住沙鹿　她1證據打臉

台中七期到沙鹿　他嗆顏寬恒空飄地頭蛇

12／18公投救藻礁　環團「3大QA」破解民進黨話術

批顏清標打電話施壓名嘴　周玉蔻嗆：我等你！

美國堅持「一個中國」政策　白宮聲明全文曝光

蔡英文不同意「反美豬」　她Tag內政部：要不要辦假消息？

高端族恐多挨2針　他諷：看好了！台灣只示範一次「人民打4劑」

陸戰隊士官驚傳自戕案已救回心跳　海軍：已成立專案小組調查

國民黨抓包　民進黨認了「反萊豬≠反美豬」

回應拜習會　陸委會：兩岸互不隸屬才是現狀

更多熱門

相關新聞

民進黨4大理由反核四　「重啟會災難連連」

民進黨4大理由反核四　「重啟會災難連連」

民進黨立法院黨團書記長蔡適應16日表示，不同意重啟核四有4大理由，包括S斷層穿越核四廠、蓋了15年仍然無法完工、相關零件是拼裝而成，是拆東牆補西牆，以及原始設計及施工錯誤。民進黨立委范雲則說，核四絕對不能重啟，「一旦重啟會災難連連」。

夏瀛洲稱共機有權巡邏　蔡適應：國共合作

夏瀛洲稱共機有權巡邏　蔡適應：國共合作

民進黨團嗆朱立倫：乾脆核廢料放在國民黨

民進黨團嗆朱立倫：乾脆核廢料放在國民黨

陳明通：北京辦冬奧想要清零　存糧跟戰爭沒關係

陳明通：北京辦冬奧想要清零　存糧跟戰爭沒關係

羅智強挺柯文哲「罵得好」　批林右昌蔡適應是基捷「騙子黨」

羅智強挺柯文哲「罵得好」　批林右昌蔡適應是基捷「騙子黨」

關鍵字：

蔡適應拜習會民主同盟

讀者迴響

熱門新聞

即／以黑衣人照片恐嚇客戶　連千毅有罪確定

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

已婚女議員夜會男議員　放閃直擊！霸氣牽手攬牢牢

台中3煞暴打鄰居！女兒：為什麼又放走

米可白一聽到贍養費嚇歪！跟狗睡半年才斷開前夫

汐止哥街頭開打！黑騎士掏魔法水射整臉

游否希「七八年級神器」遭00後好友罵變態：不是跳X

37歲楊晨熙揭「月入20萬」理財秘訣：存銀行最笨

貴婦購7萬大衣退貨遭拒　怒嗆店家遭警上銬壓制

女大生撞見母弟亂倫　當晚慘遭性侵

本土劇女星暴瘦剩40公斤　「打幾百針」病床照曝光

李千那爆假戲真做黃尚禾！

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

這4生肖「明年運勢超差」！破財、病痛一直來

快訊／10：25規模5.2地震！　最大震度3級

更多

最夯影音

更多
貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸
趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

趙小僑小產後現身..嘆氣曝「再孕心聲」　劉亮佐「不強求」心疼她：元氣大傷..

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

腹肌毒蟲被查到！狂奔給警察追　「跳水溝、藏涵洞」被大外割制伏

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

台鐵清潔員暴怒摔箱狂嗆列車長　半路被趕下車...列車誤點10mins

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

外送員送錯地址遭婦人譙3字經！他怒：沿路80km趕來還被妳罵？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面