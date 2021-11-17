「19間手搖杯」被打台灣價值分數！6家Never原因曝光　排行榜瘋傳

▲台灣19間手搖飲被打「人權、自由及民主」分數。（示意圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

網路上日前出現一個台灣飲料店排行榜，內容囊括了台灣19間知名手搖飲品牌，並且依企業的立場、食品安全、員工福祉等「人權自由之價值」，打出非常好、良好、一般、避免及絕不買等5種評價，照片被轉貼在批踢踢後，立刻掀起網友熱議。

一間名為Snowball（滾雪球）的社群團體日前公布一項調查統計，他們囊括了台灣19間知名手搖飲品牌，分析其是否親中、中立或持反共立場，還有食品安全、員工福利等多項指標，檢視該企業是否符合台灣「人權、自由及民主」的價值觀，並把結果分為非常好、良好、一般、避免及絕不買等，提供給台灣的消費者參考。

▲Snowball為台灣19間手搖飲打分數。（圖／翻攝自snowball forgood）

網站的評分表可以發現，評分標準是建立在台灣的反中意識上，企業是否曾經聲援中共，是否發表支持台灣或支持台灣自由與人權等，包含香港2019年反對逃犯條例修訂草案運動，也成為加分或減分的重點項目之一，最高15分、最低為0分。

照片被轉貼在批踢踢後，立刻掀起網友熱議，有人說「這是自爽排名嗎」、「有在對岸做生意的，感於排名都低」、「跟對面有87分像」、「弄出這種排名，究竟有什麼意義］、「真的是台灣價值排行榜」、「台灣也開始玩社會信用評比了嗎」、「連買個東西，也能講上人權、自由，太病態了」。

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