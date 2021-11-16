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棕熊闖小7　店員慘叫40秒影片曝！網友笑翻：牠在找實聯制

@fmunna83pk Last night enter the store…. #bearworld #squawvalley #truckee #nature #foryou original sound - Fanu

記者崔子柔／綜合報導

國外近日一段影片爆紅，一間7-11日前闖入一隻大棕熊，牠在店門口不斷翻找物品，而值班店員尖叫長達40秒，影片也受到台灣網友關注，還有人留言笑稱大熊是在找地方登記實聯制。

TikTok帳號fmunna83pk日前PO出一段影片，一隻大棕熊將超商門推開，進店後不顧店員在一旁尖叫驅趕，牠繼續悠哉地開始翻起冰櫃旁的物品，整段影片長達40秒，店員幾乎已經喊叫到瀕臨崩潰，不過最後仍沒有拍到棕熊出店門的畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲棕熊悠哉進超商。（圖／翻攝自Tiktok）

影片目前已累積超過670萬次觀看，也有不少台灣網友湧入留言，「熊說：你們的實聯制和量額器在哪裡啊？」、「在台灣叫福利熊，會唱歌」、「我在找QR code，你在大聲什麼啦」、「店員心態崩潰」。

「台灣黑熊保育網」先前整理出幾項遇見熊時的情境與應對方式，若在遠處發現熊，可以考慮繞道而行，盡可能走在順風處，使氣味消散，沿途也可以製造聲響，讓牠們能夠辨別人行走的方向，再快步離開但切勿奔跑。再來，若在路徑上遇見熊，可以觀察對方有沒有攻擊性，並以安靜離開為妙，若當下無法繞道，則可以先考慮往回走，過一陣子再回去原處看熊是否還在原地。

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