媽帶2歲女失足墜「15公尺高瀑布」！超勇工程師驚險跳水救人

▲美國奧勒岡州蒙諾瑪瀑布（Multnomah Falls）傳出落水意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國一名媽媽近日帶著2歲女童到奧勒岡州（Oregon）的知名景點蒙諾瑪瀑布（Multnomah Falls）遊玩，沒想到卻失足墜落50英尺（約15公尺）高的瀑布，一名工程師見狀後立即跳入水中，最後驚險將母女2人救上岸，並趕緊協助送醫。所幸經檢查後，除了媽媽腿部骨折外，2人都沒有大礙。

綜合外媒報導，20歲的奧利維亞（Olivia）7日帶著2歲女兒凱蒂（Katie）到蒙諾瑪瀑布遊玩，結果在走過觀賞瀑布的本森橋（Benson Bridge）時，失足從50英尺（約15公尺）的橋上墜落，嚇得目擊民眾尖叫呼救，好在一名33歲的男工程師朗迪（Shane Roundy）即時發現母女，並跑到瀑布旁從約5.5公尺高的小徑跳入水中，趕緊將2人救起。

報導指出，有現場民眾表示，先是看到女童摔落，接著才看到媽媽也一起墜入水中，所幸朗迪即時把母女從水中救出，才得以讓附近剛好前來賞瀑的醫生緊急處理，許多人也紛紛提供毯子和夾克，讓母女得以保暖。而英勇救出2人的朗迪則透露，當時他沒想太多，只想著要趕快把人救出，「能夠讓她們都平安獲救就是最大的好消息。」

母女送往醫院後，除了媽媽腿部骨折外，2人都沒有大礙。當地官員提醒，隨著天氣越來越濕冷，選擇徒步旅遊就要多加為警急狀況做準備，穿戴保暖衣物並準備小型急救包，以在救難人員抵達前做簡單處理，同時也要告知家人朋友出遊計畫，讓他們知道你應該何時回家。

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