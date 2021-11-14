蔡英文稱「核四在地震斷層帶上」　網查中央地質調查所傻了

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

四大公投12月18日投票，總統蔡英文日前強調核四位於地震斷層帶上，因此電廠若有問題，周圍80公里都會是災區。對此，有網友查詢經濟部中央地質調查所的地圖，顯示貢寮附近並沒有地震帶，質疑「核四真的有在地震帶上嗎？」

蔡英文11日出席第75屆工業節慶祝大會時表示，「核四位於地震斷層帶上，有研究指出，電廠發生問題時，週邊80公里的受災區，都是我們無法承受的風險，考量發電和安全問題，核四週邊五縣市、北北基桃等不分政黨都不支持重啟核四。」

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對此，有網友在PTT發文表示，他透過經濟部中央地質調查所的GIS查詢系統（台灣活動斷層觀測系統），發現位於貢寮區的龍門核能發電廠附近並沒有地震帶，「還是哪裡可以查到準確的台灣地震帶？有掛嗎？那個地震帶叫什麼名字？」

▲網友查詢台灣活動斷層觀測系統發現，核四並未被標住有地震帶。（圖／翻攝台灣活動斷層觀測系統）



網友看完紛紛留言，「好恐怖歐台灣都在地震帶那還能住人嗎」、「據說是萬年前曾動過的斷層」、「聰明的人才看得到」、「就問一件事情，當初選址沒考慮到嗎」、「老話一句，如果真有地震震垮核四，台灣北半部早就淪陷了，不用等核能」、「核四拿人民納稅錢去興建的」。

針對核四位於斷層帶上的部分，農業粉專「Lin Bay好油」表示，他是地質學碩士，雖然畢業後很少在用，但以自己的學識來看，台灣因為板塊運動的推擠，其實有許多斷層，「因此核四在斷層帶上也不意外，重點是這個斷層是不是夠有影響，是不是真的會活動。」

「Lin Bay好油」認為，若有地震帶有活動的疑慮，就會有安全的問題，因此經濟部在民國88年時就委託相關公司透過鑽探得知核四的位置有一個S斷層，但該斷層4萬3000年都沒有活動，沒有造成地震的相關歷史紀錄；由於專家認為只透過鑽探不夠謹慎，在想做大面積的槽溝時，就因核四封存而停止，沒有後續的資料。

「Lin Bay好油」表示，以目前鑽探的資料來研判，這個斷層是安全的，核四就算在上面也沒問題，如果要更確認這個斷層是否會活動，就必須挖槽溝，但現在不挖了。

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