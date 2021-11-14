無故被巴頭！他「一刀刺死」同事…被逮喊：想說刺一下能對話

記者陳羿妏／基隆報導

基隆市七堵區某公司員工宿舍今年5月14日晚間8時許傳出命案，一名泰籍班姓男子因遭同鄉沙姓同事無故毆打，見對方身形強壯，便預藏水果刀，找沙男理論，怎料，2人理論一半，沙男卻再次動手，班男見狀便拿出水果刀刺向對方左胸，造成沙男大量出血身亡。基隆地院日前審結，依傷害致人於死罪，將班男判刑8年，執行完畢後驅逐出境，可上訴。

▲班男刺死沙男。（資料照／記者郭世賢翻攝，下同）

判決指出，事發當天，班男今年5月14日晚間8時許下班，從廠區騎自行車返回宿舍時，於停車處遭沙男無故毆打頭部而暈倒在地，後來他自行清醒，不解自己為何被打想問清楚，但又想起沙男年輕力壯，擔心再次遭毆，便將水果刀預藏在褲頭內防身。

沒想到，班男進宿舍找沙男詢問毆打原因時，卻再度遭對方巴頭，因此他便拿出水果刀，一刀刺向沙男作胸側（靠近腋下處），造成沙男受有左胸與心臟刺穿創及左上臂深切創等傷害，最終因大量出血搶救不治。

▲作案的水果刀。

班男到案供稱，發生爭執當下，他只是想要防衛，沒有殺害的意思，想說「刺一下沙男會有點痛，會停止攻擊，並和他對話」，且他不知道刺了哪裡，只知道刺了一刀，自己的腳趾也被刺傷。

班的辯護人則稱，班男與沙男並無夙願，也無殺人動機，當天班男因遭沙男不明原因攻擊想要理論，但為了防身才會攜帶水果刀，結果沒想到沙男會再度毆打，才心生害怕持刀反擊。

對此，法官勘驗解剖報告等相關事證，難認班男有殺人動機，故審酌後依傷害致人於死罪，將班男判刑8年，執行完畢後驅逐出境，可上訴。