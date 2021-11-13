癌母遭「膠帶封口鼻」亡！男失業台北橋輕生　至今未尋獲

▲警方調閱監視器發現，江男（藍衣者）當天下午獨自騎車上台北橋。（警方提供）



圖文／鏡週刊

離奇！台北市有民眾9日下午2時許，騎車行經台北橋時，發現橋上有一部機車及一雙拖鞋，懷疑有人落水，緊急通報警方，消防人員獲報後在河面搜尋未發現，警方則循線至機車登記地址找人，不料竟發現車主的母親遭膠帶封住口鼻，陳屍屋內，雖緊急送醫卻仍不治，而落水男子至今仍未尋獲。

警方調閱相關監視器畫面，發現當天下午確實有民眾在台北橋落水，當時在河面濺起大片水花，但消防隊來回搜尋都沒有找到落水的江姓男子（52歲）。

警方透過機車車牌，找到江男就讀高中的兒子，經其確認是父親的機車及拖鞋，打電話聯絡父親，卻都沒有回應。警方隨即由江男兒子陪同，返回大同區的住處訪查，不料，一開門竟看見江男母親（81歲）倒臥在地，口鼻還被膠帶層層環繞。

江母經送醫急救後，仍宣告不治，警方立即報請檢察官相驗遺體，並封鎖現場調查，警方發現當天中午，只有江男出入住處，另還在屋內起出大量的安眠藥，相驗遺體時，則發現死者沒有掙扎、抗拒跡象，不排除是江男先以安眠藥迷昏母親後，再以膠帶封住母親口鼻，隨後騎車至台北橋輕生。

江男家屬告訴警方，江男平時與兒子、弟弟及母親同住，但因失業多時，常常透露輕生念頭，上個月江母被診斷出罹患口腔癌三期，恐是江男不忍母親受苦，殺死母親後輕生。目前警消仍積極追查江男下落，盼能早日釐清案情，但截至目前為止，尚未尋獲江男行蹤。

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