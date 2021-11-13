不甘被分手！他衝女友家前自殘　傳滴血照喊「愛妳」：做妳的鬼

▲李男不甘被分手，竟化身恐怖情人，讓塗姓女友心生畏懼。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳韻如／屏東報導

屏東李姓男子不甘被提分手，先是要求塗姓女友當面說清楚，但因塗女不肯接電話，李男竟跑到對方家門前自殘，並恐嚇，「如果你今天不講清楚就死在面前」、「放火燒妳全家」等，甚至傳送多張手不流血的照片，逼迫塗女出面，讓塗女嚇得報警求助。李男事後被依法送辦，而法院審理後，依恐嚇罪嫌將他判刑6個月，得易科罰金。

根據判決書，因塗女提出分手，沒想到李男卻瞬間化身恐怖情人，為逼迫塗女出面談判，竟於2020年3月26日晚間跑到塗女家外自殘，還傳送鮮血直流的畫面給塗女稱，「門口都是我的血」、「再不接更多血，我就會死」、「永遠愛妳，做妳的鬼」、「妳逼我的，我要妳永遠後悔今天的事情，一輩子後悔，妳實在太過分了」等。

塗女當時見狀仍是不願回覆，但李男依舊不肯罷休，持續傳訊息恐嚇，「再不接電話就要放火燒妳全家」、「我現在瘋給妳看，妳想要悲劇是不是？」嚇得塗女立刻報警求助，

李男到案後被依法送辦，而法院審理後認為，李男因感情糾紛，卻不思以理性方式溝通、解決，竟以恐嚇方式，讓塗女心生畏懼，但考量他事後坦承犯行，態度尚可，最終將他依恐嚇危安罪嫌判刑6個月，得易科罰金。全案可上訴。

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